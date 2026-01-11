快來朝聖！觀光客湧入日本UNIQLO掃貨 爆買這3款服飾

UNIQLO業績暢旺，母公司迅銷集團（Fast Retailing）交出亮眼成績單。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO業績暢旺，母公司迅銷集團（Fast Retailing）交出亮眼成績單。上季（2025年9-11月）合併營收來到1.0277億日圓（約台幣2055億），合併純益為1474億日圓（約台幣295億），雙雙創下歷史同期新高。《金融時報》進一步披露，受惠於觀光客湧入與日圓疲弱，海外遊客對UNIQLO在日本國內銷售的貢獻度，首度衝破10%。最熱銷單品是Heattech發熱衣、寬版牛仔褲及連帽休閒上衣。

報導說，日圓匯率貶至1美元兌156日圓，海外旅客（特別是美國遊客）的消費能力，比五年前提升50%，帶動UNIQLO母公司迅銷集團業績暢旺。根據迅銷集團近日公佈上季業績成長近15%，合併營收超過1兆日圓，並上修今年度財測上調至4500億日圓（約台幣900億）。

報導指出，儘管日本與中國關係緊張，UNIQLO銷售額仍然成長。特別是海外遊客對UNIQLO在日本國內銷售的貢獻度，首度衝破10%，凸顯了旅遊業繁榮和日圓歷史性疲軟帶來的利多因素。相較於一年多前，這一比例僅為8%。

報導還提及最熱銷單品，外籍遊客大舉掃貨Heattech發熱衣、寬版牛仔褲及連帽休閒上衣。

迅銷集團財務長岡崎健（Takeshi Okazaki）強調，目前為止，中日兩地市場的銷售並未出現下滑，甚至在新年年初還受惠於寒流來襲而加速成長。但2國關係惡化可能會導致未來收入下滑。

報導稱，目前觀光客人數正式數據尚未出爐，據日本國家旅遊局稱，2025年入境日本的旅遊人數，可望突破4000萬人次，在不到十年的時間內翻倍。

