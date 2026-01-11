3家市值破兆美元AI公司投資誰最「最安全」 外媒點名台積電

台積電在人工智慧晶片和下一代基礎建設的交會點上，堪稱絕佳的投資良機。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在過去幾年裡，受人工智慧（AI）應用需求不斷增長的推動，科技業經歷復興，股價也大幅提升。在市值兆美元俱樂部中有三家公司是半導體公司：輝達、博通和台積電。The Motley Fool報導，晶片顯然已成為支撐人工智慧體系的核心支柱，在這些市值數兆美元最值得投資的晶片領導企業中，哪一家才是「最安全」的呢？答案是台積電。

如果在人工智慧革命之初投資了5萬美元購買台積電股票，現在你的投資報酬率將超過初始資金的4倍。資深分析師Adam Spatacco表示，短短3年內出現如此驚人的股價漲幅確實非比尋常。

圖形處理器 （GPU） 的精密晶片是訓練人工智慧模型（例如 ChatGPT）的關鍵硬體。然而，像輝達、超微半導體這樣的GPU領導企業，以及博通定制晶片公司，更專注於硬體設計，而不是自行生產。相反，這些公司會將製造需求外包給外部代工廠。台積電正是在這裡發揮重要作用。每當超大規模資料中心宣布數十億美元的晶片交易時，台積電很可能就是負責製造這些硬體的代工廠。

台積電目前是全球營收最高的晶片製造商，佔據近70%的市場。更令人印象深刻的是，台積電致力於供應鏈多元化，在德國、日本以及現在的亞利桑那州都開設了新的工廠。

鑑於全球資料中心建設是大型科技公司的優先事項，台積電 不僅能夠繼續受益於推動人工智慧發展的長期利好因素，還能保持領先地位，進一步擴大其在競爭格局中已經巨大的領先優勢。

在追蹤台積電的17位分析師中，有15位給予該股「買進」或同等評級。雖然這表面上反映了市場對台積電的樂觀情緒，但精明的投資者應該更想知道是什麼因素推動了這種看漲情緒。

德勤的研究表明，到2026年，全球人工智慧資料中心的資本支出可能達到4500億美元。短短兩年內，這一潛在市場規模預計將成長至1兆美元。

更重要的是，德勤指出，至少一半的人工智慧基礎設施支出將用於下一代晶片。這些趨勢表明，台積電的營收成長動能可能在未來十年繼續加速。在此背景下，台積電能夠繼續輕鬆地對競爭對手保持巨大的定價權，從而進一步擴大利潤率並實現利潤的持續成長。

台積電的成長才剛開始。未來幾年，人工智慧基礎設施時代將湧現更多GPU架構，包括輝達即將推出的Vera Rubin晶片和超微的MI400加速器系列。此外，在客製化專用積體電路 （ASIC） 市場，博通越來越受到蘋果、Alphabet、特斯拉等公司的青睞。

台積電在人工智慧晶片和下一代基礎建設的交會點上，堪稱絕佳的投資良機。鑑於其獨特的優勢，能夠從人工智慧晶片的整體宏觀需求趨勢中獲益。

Adam Spatacco認為台積電相比任何單一晶片設計商或人工智慧開發商而言，都是一個相對獨立且更安全的投資選擇。基於以上原因，他認為台積電股票是明智之選，未來幾年可望數倍成長。

截至1月6日統計數字，輝達目前市值約4.6兆美元（台幣145兆元）領先全球；台積電市值約1.657兆美元（台幣52.4兆元），全球第六；博通市值約1.6282億美元（台幣51.4兆元），全球第七。





