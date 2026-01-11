地緣政治升溫，00965股價寫新高。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國攻擊委內瑞拉事件持續發酵，再加上川普欲染指格陵蘭，歐美亞太國防股齊漲，推升國防ETF元大航太防衛科技（00965）近日股價持續，改寫掛牌以來新高，上週五以24.81元作收，成交量破萬張。

法人指出，全球國防股表現與主要國家軍費成長高度相關，2026年伊始美國即以軍事行動展現影響力，觸發全球重點區域包括歐洲、中東的地緣政治議題，未來主要國家軍費勢將延續攀升走勢，推動國防概念股、ETF挑戰新高；觀察全球主要國家國防預算確定進入上升期，包括美國參議院授權9010億美元歷史新高國防預算；歐盟防衛局表示，2025年在俄羅斯對北約的威脅下，軍費已達3810億歐元新高，2026年要達成GDP3.5%目標，軍費將超過6,300億歐元；日本政府送交國會9兆日圓軍事預算，創戰後新高，南韓通過2026年國防預算66.3兆韓元，創近7年最大年增幅。

元大航太防衛科技（00965）ETF研究團隊表示，目前全球防衛產業受惠各國政府軍備預算上修下已供不應求，在需求穩固下，國防供應鏈的積壓訂單、營收與獲利能力都將加速成長，保持長多格局，且國防產業具剛性需求，景氣變化承受度與受漲價影響性都和消費電子有所不同，建議投資人可積極留意配置。

