地緣政治避險情緒升溫 黃金驚驚漲

2026/01/11 11:48

〔記者張慧雯／台北報導〕受地緣政治影響，美國宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，引發市場避險情緒升溫，再加上美國公布去年12月ADP就業報告顯示，民間企業新增就業4.1萬人仍低於市場預期，反映勞動需求持續降溫，國際金價每盎司飆破4500美元，目前最新價格來到每盎司4509.66美元。

期元大S&P黃金（00635U）ETF研究團隊指出，目前市場情況下，有4大關鍵因素有利黃金表現，第一，雖聯準會點陣圖顯示官員對未來利率路徑看法差異頗大，但是明年有投票權的票委多數偏鴿，且川普表示下屆主席的核心任務就是降息，市場仍期待未來利率持續走低；第二，在美國債務持續擴大的情況下，全球央行去美元轉進黃金的動能不斷；第三，相對於美國仍有望持續降息，主要國家降息循環已趨末端、甚至可望啟動升息，利率政策的差異加上財政赤字持續擴大的壓力下，投資人看壞美元後勢；第四，近年來地緣政治風波不斷，黃金的避險需求源源不絕。

在這樣的利多環境下，投行紛紛看好2026年黃金表現。不過，元大投信團隊也建議，短線飆漲過後市場籌碼凌亂，清洗浮額的過程勢必造成價格波動大增，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

