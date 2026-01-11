EEPA關稅判決市場看川普敗訴機率高 法人認短期內實質影響有限

EEPA關稅判決市場看川普敗訴機率高，法人咸認短期內實質影響有限。（圖擷取自元大投顧官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），在未經國會明確授權的情況下，對幾乎所有進口商品徵收對等關稅，但IEEPA是否相當於賦予總統無限關稅權力、國會是否有權將此類「無限徵稅權」授予行政部門，也成為目前最高法院關稅訴訟的焦點，市場預期最高法院近期即將宣布裁定結果；根據元大投顧最新報告顯示，無論川普勝訴或敗訴，其實短期內實質影響有限。

川普上任以來，陸續推動一系列以「讓美國再次偉大」為核心目標的政策，其中關稅便是藉以增加稅收、降低貿易逆差並提振國內生產活動的重要手段；回顧川普第二次任期至今也的確援引各種法源依據，將美國平均有效關稅稅率自2025年初約2.4%拉升至約18% ，不過，大刀闊斧的推動關稅，當然也引發了爭議。

元大投顧分析，從市場的動向可知，投資人已預測川普敗訴的可能性。根據富比世、彭博等揭露的訴訟原告名單，過去1週提告人的股價皆有明顯上揚，表現顯著優於同業，原因在於市場預期退稅有可能僅針對訴訟人執行，不過，即便最高法院最終裁定川普依IEEPA施行的關稅措施違憲，並不代表川普在這個任期內所加徵的所有關稅將立即歸零，更不意味著川普就此束手無策。

在川普仍保有的政策工具之中，除援引《貿易法》第122條將關稅上調15%，更可能加速《貿易法》第201條、第301條、《貿易擴張法》第232條的產業貿易調查，以不同名義重塑關稅壁壘並維持既有政策效果。若從這個角度出發，目前已啟動貿易調查的包括專利藥、商用飛機、半導體、關鍵礦產、無人機、工業機械等，乃至川普曾寄出威脅的石油天然氣、農產品等產業，皆可能成為川普下一階段關稅政策的主要承壓對象。這也意味著，即便IEEPA被最高法院判定違法，大規模對等關稅的回撤，也未必代表著股市的利多，而是在政策轉向之下造成類股的輪動。

