SpaceX增設7500顆星鏈衛星計畫 美FCC批准

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）已批准馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）增設7500顆第2代星鏈（Starlink）衛星的申請。

FCC本月5日宣布，已批准SpaceX部署另外7500顆第2代星鏈衛星的請求，以提升全球網路服務。隨著此次核准，SpaceX全球星鏈衛星總數將增至1.5萬顆。

除了增設衛星外，FCC也批准SpaceX升級衛星技術，允許其在5個不同頻段運作，並豁免過去對衛星覆蓋重疊及增強容量的限制。

FCC指出，新增的星鏈衛星將可在美國以外地區提供直接連接手機的服務，同時補強美國本土網路覆蓋，支援次世代行動通訊應用，網路速度最高可達每秒1Gb。

報導指出，SpaceX原先向FCC申請部署近3萬顆星鏈衛星，但目前僅獲批准其中一半。對此，FCC表示，儘管第2代星鏈升級型衛星尚未完成在軌測試，但授權部分衛星符合公共利益；其餘1萬4988顆衛星（包括規劃於600公里以上軌道運作的衛星）則暫緩審核。

依照FCC規定，SpaceX必須在2028年12月1日前完成至少50%核准的第2代衛星發射、部署與運作，其餘衛星須於2031年12月前完成發射。此外，7500顆第1代星鏈衛星必須在2027年11月底前完成部署。

