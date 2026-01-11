比爾蓋茲對未來保持樂觀 但這3件事將決定世界走向

比爾蓋茲（Bill Gates）表示，儘管當前世界充滿挑戰、社會日益兩極分化，但他對世界的未來仍然一如既往地保持樂觀。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富翁慈善家、微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日在部落格文章中表示，儘管當前世界充滿挑戰、社會日益兩極分化，但他對世界的未來仍然一如既往地保持樂觀。

《CNBC》報導，比爾蓋茲本月9日發文指出，世界確實面臨諸多令人憂心的問題，包括氣候變遷、全球健康、貧窮，以及人工智慧（AI）帶來的衝擊。然而整體而言，人類如今的處境，早已比他70年前出生時好得多，這主要歸功於科技與醫療領域的創新，讓全球生活品質大幅提升。

比爾蓋茲認為，這股進步動能在未來20年仍將持續，尤其是在人工智慧帶動新一波突破的情況下。他表示，自己依然是個樂觀主義者，因為看見AI加速創新所能帶來的成果。

不過，他也坦言，這種樂觀並非毫無保留，而是「附帶條件的」。他提出3個關鍵問題，認為將左右世界未來的進步方向。

第一，世界是否會在變得更加富裕的同時，對弱勢族群展現更多慷慨？

根據蓋茲基金會去年12月發布的報告，全球5歲以下兒童的死亡人數預計將在2025年增加約20萬人，這將是25年來首次出現上升。比爾蓋茲對此深感痛心，直言這項預測是他對世界進步「最感到憤怒的一件事」，並將原因歸咎於包括美國在內的多國削減國際援助預算。他警告，若無法恢復對全球援助的投入，這種倒退趨勢恐將持續。

比爾蓋茲強調，全球生活水準能否繼續改善，部分取決於富裕國家與富裕個人（包含他自己）是否願意重新承諾，拿出充足資源協助有需要的人，並縮小全球不平等。

比爾蓋茲指出，「將心比心、以己度人」的理念，不僅適用於富裕國家提供援助，也應包括富人對弱勢族群的慈善行動，無論是在國內或全球層面。在這個億萬富翁，甚至千億富翁數量創新高的世界中，這樣的慈善行為理應快速成長。

第二，世界是否願意優先推動能改善平等的創新規模化？

比爾蓋茲的樂觀，來自他對科技，特別是AI能帶來醫療突破的信念。他在文中提到，AI已在阿茲海默症、癌症研究，以及開發中國家仍面臨的健康危機，如瘧疾與營養不良等領域，展現出巨大潛力。

此外，比爾蓋茲也長期倡議將AI應用於教育，認為AI家教有望為不同背景的學生，提供高品質且個人化的學習資源。

在部落格文章中，比爾蓋茲也將環境議題與全球平等連結起來，指出氣候變遷可能「與貧窮與傳染病並列，成為造成巨大苦難的主要因素」，尤其衝擊世界上最貧困的人群。他同時透露，未來幾年仍計畫對氣候相關工作「投入與捐助比以往更多的資源」。

第三，人類是否能在AI快速發展的同時，將其負面衝擊降至最低？

儘管是AI的樂觀派，比爾蓋茲也直言這項技術潛藏風險，並強調必須主動避免最壞情境的發生。他點出未來20年的2大挑戰，即AI遭不法分子濫用，以及對就業市場造成的衝擊。

比爾蓋茲表示，這2者都是真實存在的風險，需要更妥善地加以管理，並呼籲各國政府與科技產業必須「審慎規劃AI的開發、治理與部署方式」。

不過，比爾蓋茲並不認為AI必然會損害人類的工作前景，反而相信這些新能力若能被妥善分配，將有助於讓更多人受益，甚至可能帶來工時縮短的機會。

比爾蓋茲最後指出，這種樂觀態度源自他對「2項人類核心能力」的信念：一是預見問題並及早準備的智慧，二是彼此關懷、願意為公共利益付出的精神。他相信，只要人類持續發揮這2種力量，未來仍將是一段真正進步的時代。

