Instagram爆資安漏洞！暗網傳1750萬帳號外洩 用戶自保必做1事

多家外媒報導，Instagram爆發重大資安事件，導致約1750萬名用戶的敏感個資遭到外洩。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕據多家國外媒體報導，Instagram爆發重大資安事件，導致約1750萬名用戶的敏感個資遭到外洩，目前這些資訊正於暗網（Dark Web）大規模流傳，引發各界對於用戶隱私與帳號安全的高度擔憂。

根據資安公司Malwarebytes的報告，外洩資料內容包含：用戶名稱 （Usernames）、電子郵件 （Email addresses）、電話號碼 （Phone numbers） 以及實體地址 （Physical addresses），這些敏感資訊，極容易讓用戶暴露在身分盜用、網路釣魚及社交工程的攻擊風險中。

Malwarebytes也證實，該遭竊資料庫正活躍於暗網交易市場，全球犯罪分子皆可輕易取得。目前全球已有許多用戶在網路論壇討論，在未進行任何操作的情況下，頻繁收到「合法的」Instagram密碼重設通知，專家指出，這很可能威脅行為者正試圖利用外洩資訊進行帳號劫持。

Instagram在全球擁有超過20億名活躍用戶，向來是網路犯罪分子的首要目標。外媒特別警告，若用戶收到來自Instagram的密碼重設訊息，但本人並未主動申請，表示極大機率已成為這波攻擊的鎖定目標。

面對這波駭客攻勢，Malwarebytes指出，Instagram App 內建了「真偽驗證功能」，能讓用戶精準分辨收到的郵件究竟是駭客的釣魚陷阱，還是官方發出的正式通知，用戶可依以下步驟核實：

1：開啟手機 Instagram App，進入「個人檔案」頁面。

2：點擊右上角 「三條線選單」 圖示。

3：進入「帳號中心」（Accounts Center）。

4：選擇 「密碼和帳號安全」 （Password and security）。

5：點擊「最近收到的電子郵件」 （Recent emails）。

倘若Instagram系統偵測到帳號異常而發送安全郵件，該信件必定會記錄在此官方清單中。反之，如果收到的郵件在清單中找不到記錄，則務必保持警覺，因為有可能是偽造的釣魚攻擊，建議立即將其刪除，切勿點擊信件內的任何連結。

除了核實郵件真偽，國外資安專家亦強烈建議用戶額外採取以下進階保護措施：

啟用雙重驗證 （2FA）： 建議優先使用「驗證App」，而非簡訊 （SMS） 驗證。由於外洩資料中已包含電話號碼，駭客可能利用「SIM卡劫持」技術來攔截簡訊驗證碼。

更換高強度密碼：若你的資訊可能已在外洩名單中，務必將Instagram密碼更換為一個全新、高強度且與其他平台不重複的唯一密碼。

持續保持警覺：駭客未來可能會利用洩漏的電子郵件或電話，發起更精密的「社交工程」詐騙（如假冒客服來電或個人化郵件），必須提高警覺，切勿隨意提供任何驗證碼。

