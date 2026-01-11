他領退職金280萬被誤列薪資 這樣做終於免補稅

台北國稅局表示，個人一次領取的離職金，屬退職所得，可減除定額免稅金額。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，個人一次領取的離職金，屬「所得稅法」規定的退職所得，可減除定額免稅金額。有位民眾領取退職金280萬元，公司卻填報薪資扣繳憑單，導致他被補稅，又因公司已辦理註銷，無法申請更正扣繳憑單；他不服提起申訴後，納保官建議依事證重新審認所得類別，順利解決爭議。

台北國稅局說明，根據財政部公告，2024年度計算退職所得定額免稅的金額，一次領取退職所得者，如領取總額在19.8萬元乘以退職服務年資金額以下者，所得額為0；超過19.8萬元乘以退職服務年資的金額，未達39.8元乘以退職服務年資的金額部分，以其半數為所得額；超過39.8萬元乘以退職服務年資的金額部分，全數為所得額。至於分期領取退職所得者，以全年領取總額，減除85.9萬元後為所得額。

舉例而言，甲君2024年度綜所稅申報薪資所得120萬元，因與公司填報薪資扣繳憑單給付總額400萬元不符，被核定補稅。甲君不服，主張400萬元內含退職所得280萬元，因前任職A公司已辦理註銷，無法申請更正薪資所得扣繳憑單。納保官知悉爭議後，審酌甲君提示與A公司簽訂的合意終止僱傭關係協議書、A公司的扣繳申報資料及甲君薪資明細等相關文件，詳加比對後，研判甲君主張A公司誤將退職所得280萬元列入薪資申報扣繳憑單尚屬可採。

不過，A公司已註銷無法更正扣繳憑單，因此納保官建議原查單位依事證重新審認所得類別，經重核薪資所得120萬元，另依甲君服務年資6.5年，核定退職所得為86.3萬元〔280萬-19.8萬×6.5年-（39.8萬×6.5年-19.8萬×6.5年）×1/2〕，順利解決爭議。

台北國稅局強調，納保官以中立、客觀的角度，在納稅者及稅捐稽徵機關間擔任溝通、協調與協助的角色，依法維護民眾納稅權益；民眾如對所得有疑義時，可尋求納保官協助，透過溝通協調，化解課稅爭議，以維護納稅者權利。國稅局網站設有「納稅者權利保護專區」，詳列納保官設置情形、相關申請資料及各類納稅者權利保護案例與小故事等，民眾可參考運用。

