行家曝Costco四款300元以下商品值得買 不必因大包裝而浪費錢

即使在Costco，除了著名的4.99美元烤雞之外，你也能找到數百種10美元（台幣315元）以下的商品，幫你節省開支。

〔財經頻道／綜合報導〕儘管大多數精明的購物者都喜歡Costco，但他們經常抱怨的一點是，一次購物下來，花費可能非常高。顯然，大量購買也會導致高額的食品雜貨帳單，因為大包裝加上誘人的折扣，很快就會累積成一筆不小的開支。

不過，專家表示，即使在Costco，除了著名的4.99美元烤雞之外，你也能找到數百種10美元（台幣315元）以下的商品，幫你節省開支。以下是一些鮮為人知的超值好物，你應該經常把它們加入購物車。

1. Olde Thompson猶太潔食片狀海鹽（Olde Thompson Kosher Flake Sea Salt）

價格： 5磅6.99美元

這款5磅裝的Olde Thompson 猶太潔食片狀海鹽非常適合用於保存食物、烹飪、罐裝，甚至製作自製椒鹽捲餅，可以用很久，不到10美元，非常划算。

2. 蜂蜜燕麥杏仁麥片（Honey Bunches of Oats with Almonds Cereal）

價格： 50盎司裝售價9.69美元

如今很難找到低於5美元一盒的麥片，更別提低於10美元的大包裝了。在Costco，你可以買到一大盒50盎司的蜂蜜燕麥杏仁麥片，分裝在兩個獨立的袋子裡，售價不到10美元。

3. Kirkland Signature 有機切丁番茄（Kirkland Signature Creamy Almond Butter）

價格： 8罐裝（每罐14.5盎司）售價9.99美元

這些切丁番茄是各種紅醬、週日肉汁或辣椒的完美搭檔，與新鮮番茄相比，它們的保質期更長。這些番茄是加州有機番茄，在藤蔓上自然成熟，是您家庭和錢包的健康必備食材。

4. Kirkland Signature 奶油杏仁醬（Kirkland Signature Creamy Almond Butter）

價格： 27盎司裝9.69美元

無論你是想把它抹在三明治上，還是塗在芹菜或蘋果上做成美味小吃，杏仁醬都是你購物清單上必不可少的。這款來自Costco的杏仁醬口感順滑，富含健康脂肪和蛋白質，售價不到10美元，絕對物超所值。

