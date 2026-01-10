4款油電車獲汽車專家力推 豐田搶3、本田佔1 在台灣也很夯

汽車專家列出4款值得購買的日系混合動力汽車，從可靠性、維護便利性、實際燃油經濟性提升以及該價位的總價值等方面進行比較。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕油電動力汽車越來越受歡迎，購車者如何知道哪些車物有所值？幸運的是，GOBankingRates諮詢汽車專家，找到了答案。

以下列出的4款值得購買的混合動力汽車，是從可靠性、維護便利性、實際燃油經濟性提升以及該價位的總價值等方面進行比較。

1. 最佳緊湊型混合動力轎車：Toyota Corolla

幾十年來，Toyota Corolla 一直主導著全球緊湊型轎車的銷量，而混合動力版本則是在原版的基礎上進行了改進。在German Car Depot 經營機械修理店三十年經驗的Alan Gelfand說：「Corolla混合動力車的燃油效率高達每加侖50英里，兼具可靠的運行、出色的燃油效率和簡單的設計」。

2. 最佳中型混合動力轎車：Honda Accord

尺寸更大的Accord車​​型燃油效率幾乎相同，最高可達48英里/加侖，並擁有204匹馬力的駕駛樂趣。Gelfand說：「Accord混合動力車擁有寬敞的內部空間和流暢的駕駛動態，足以媲美入門級豪華車」。

3. 最佳豪華混合動力轎車：Lexus ES 300h

想要兼具豪華外觀和功能，又不想犧牲可靠性？豐田將其標誌性的可靠性帶到了高端Lexus系列車型中。汽車專家對ES 300h讚不絕口。 「它本質上就是一輛穿著商務西裝的Camry Hybrid。行駛極其平順，車內靜謐，而且做工精良，不負Lexus之名。」

Gelfand補充說，ES 300h 的行駛里程可達20萬英里甚至更長。「ES 300h的平均油耗為43-45 英里/加侖，其混合動力部件展現出卓越的可靠性」。

4. 最佳混合動力SUV：豐田RAV4（和Prime）

豐田生產傳統的混合動力RAV4和插電式混合動力Prime車型，後者採用純電動發動機，並配備汽油備用發動機，方便長途旅行和快速加油。

混合動力版車型油耗約為38英里/加侖，而Prime版車型純電續航里程可達42英里。 「這些車型的維護保養對用戶來說依然十分簡便」；「豐田混合動力車型普遍採用的eCVT系統徹底解決了傳統變速箱的問題。」

