委內瑞拉驚人外債曝光 1招狠讓北京苦吞4725億呆帳

〔財經頻道／綜合報導〕委內瑞拉總統馬杜羅倒台，為自2012年希臘違約震動歐元區以來，世界上最大、最複雜的國家主權債務重組鋪平道路。到底委國欠了多少債？金融時報披露，委國外債至少1500億美元（約台幣4.7兆），幾乎是該國經濟規模的2倍，目前最大的未知數對中國的債務，據悉約150億美元（約台幣4725億）。有分析認為，委國若將中國債務視為「惡債」（Odious debt），拒絕履行還款義務，北京恐一毛都拿不回。

報導說，在馬杜羅執政期間及美國的制裁，自 2017 年以來停止發行新債券，委內瑞拉想終止近十年債權違約幾乎被視為不可能任務。如今變天，VanEck 投資組合經理范恩（Eric Fine）表示，情勢已從完全看不到任何重組前景，轉變為可能在1到2年內進行債務重組。

目前債權人正努力應對美國的制裁，這些制裁仍然阻止任何談判，以及美國接管委內瑞拉的石油銷售，而石油銷售將是任何重組的關鍵資產。他們還必須考慮委內瑞拉對中國的債務（中國多年來一直是委內瑞拉原油的最大買家）、其他債權人的大量索賠，以及委內瑞拉代理總統領導下的過渡前景。

委內瑞拉到底欠了多少錢？報導指出，委國早已停止公佈可靠的數據。據估計，委內瑞拉目前的外部債務至少為1500億美元，而且這個數字還在不斷攀升。這幾乎是該國經濟規模的兩倍。

其中最大的一筆債務是債券。政府和委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）發行的約600億美元債券的持有者，目前因自2017年以來未支付的利息（這些債券的票面利率相對較高），被拖欠的金額超過1000億美元（約台幣3.15兆）。

接下來是超過200億美元（約台幣6300億）的索賠，這些索賠與國際仲裁裁決有關，涉及的債權人是那些資產被委內瑞拉政府沒收的公司以及其他法律債務。多年來，許多債權被轉售給了投資者，但ConocoPhillips石油公司、ExxonMobil和黃金礦業公司仍然持有最大的索賠權。

報導坦言，委內瑞拉目前最大的未知數是其雙邊債務，尤其是對中國的債務。分析師估計，委內瑞拉從中國獲得的貸款約為150億美元，但他們也承認這部分債務並不透明。在2017年委內瑞拉違約之前的幾年裡，北京向委內瑞拉提供了數百億美元的貸款，主要透過中國國家開發銀行發放，償還資金來自石油銷售收入。此後，新的資金來源迅速枯竭。根據追蹤中國海外貸款的AidData數據顯示，國開行最後一筆貸款是在2018年。

剩餘的中國貸款很可能都是不良貸款。甚至在美國實施禁運之前，委國就必須向中國買家提供石油折扣。截至去年6月，國開行香港分行已預留 10 億美元（約台幣315億），以彌補委內瑞拉 15 億美元（約台幣472.5億）貸款的潛在損失。

無論債權人預期能收回每美元的25%、40%、50%甚至更多，他們都一致認為最終的償付金額將取決於委內瑞拉未來幾年的經濟和石油產業狀況。

一些分析家認為，美國希望消除委內瑞拉的債權人，從而使委內瑞拉成為一個「乾淨」的國家。他們指出，Saddam政權垮台後，伊拉克1300億美元（約台幣4.1兆）的債務重整中，損失高達80%。花旗估計，作為交換，債券持有人必須在債券本金上損失至少 50%，才能將委內瑞拉債務降至約 GDP 的5分之4。

即便債務重組之路遙遠，許多人認為，在馬杜洛下台之後，先前認為「不會進行債務重組」或「回收率極低」的想法，幾乎在一夜之間就逆轉了。

