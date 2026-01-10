管很寬？川普抨擊信用卡公司敲竹槓 要求循環利率降至10％

美國總統川普呼籲信用卡公司調降利率。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普盯上金融機構，他在自家社群平台「Truth Social」發文表示，我們不會再讓美國人被信用卡公司「敲竹槓」（ripped off），這些公司收取 20%到 30%甚至更高的利率，呼籲發卡行自 2026 年 1 月 20 日起，將信用卡利率上限設定為 10%，為期一年。

川普在自家社群平台PO文稱，「請注意，我們絕不會讓美國公眾被信用卡公司敲竹槓，這些公司收取高達 20% 到 30% 甚至更高的利率，而這種現像在瞌睡喬‧拜登執政期間卻無人制止。

請繼續往下閱讀...

川普說，「身為美國總統，我呼籲自2026年1月20日起，將信用卡利率上限設定為10%，為期一年。」他補充，「巧合的是，1月20日恰逢川普政府執政一週年紀念日，我們取得了歷史性的成就。」

白宮尚未回覆《商業內幕》的置評請求。《商業內幕》強調，美國總統不能單方面設定這樣的上限，需要國會立法通過，國會先前提出的類似提法案尚未成為法律。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法