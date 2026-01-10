台積電洩密案對台灣並非「負面形象」外媒全說了

外媒《外交家》報導，台積電的2奈米商業外洩竊盜案對台灣來說並非「負面形象」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒《外交家》（The Diplomat）報導，台積電的2奈米商業外洩竊盜案對台灣來說並非「負面形象」，不應過度分解讀台積電的法律訴訟，該公司只是在尋求保護其智慧財產權，而台灣的貿易竊盜保護制度也發揮了應有的作用。此外，政策制定者應該關注一個更大的問題：台灣必須更新其出口管制框架，以更全面地應對技術流向對手的問題，而不是僅僅依賴美國的出口管制；而台灣國安法修訂加強對商業機密保護，也正朝向正確方向。

台積電最近針對其前僱員羅維仁提起的兩起商業盜竊訴訟，牽涉到美國晶片製造商英特爾和日本半導體設備供應商東京電子（TEL），這引發了一些人疑惑，為什麼台灣會針對其兩個最親密的合作夥伴的公司。

台灣正與反覆無常的美國政府就貿易協定進行談判，以爭取優惠的關稅待遇。台積電已承諾在美國投資1000億美元，以博得川普的好感。如果此舉可能令美國晶片製造業回流的領導企業英特爾難堪，那將是一個極其愚蠢的錯誤。一位美國投資者在接受《金融時報》採訪時表示，這些調查對「台灣不利，因為它可能被視為破壞美國重振晶片製造業的努力」。

台灣必須更新出口管制框架 不僅是依賴美國管制

然而，不應過度分解讀台積電的智慧財產權竊盜案件：該公司只是在尋求保護其合法的智慧財產權權益，而台灣的智慧財產權竊盜保護制度也發揮了應有的作用。政策制定者應該關注一個更大的問題：台灣必須更新其出口管制框架，以更全面地應對技術流向對手的問題，而不是僅僅依賴美國的出口管制。

台灣致力於加強與盟友的商業夥伴關係，以確保其經濟韌性和供應鏈安全，這項承諾始終不變。在中國試圖掌控從印刷電路板到成熟晶片的整個供應鏈之際，深化與盟友的融合，同時保護台灣的核心經濟優勢，對台灣的生存至關重要。

東京電子和羅維仁的案件不應被解讀為台積電對其合法智慧財產權的保護以外的其他行為。關鍵的法律依據是《國家安全法》，該法將竊取國家核心關鍵技術（NCCT）商業機密的行為定為刑事犯罪。最初的《商業機密法》（TSA）以美國的《經濟間諜法》和日本的《不正當競爭預防法》為藍本，並未區分竊取普通商業機密和竊取核心技術。

此外，《商業機密法》較輕的刑罰也不足以阻止台灣工程師將關鍵技術帶到中國，因為中國的薪資更高。2022年，立法者修訂了《國家安全法》，將竊取國家核心關鍵技術作為一項單獨的罪行，並規定了更重的刑罰，最高可判處5至12年有期徒刑和300萬美元罰款。

台灣對台積電現任及前任工程師的起訴，標誌著該法律的首次考驗。今年夏季早些時候，多名台積電前任及現任員工涉嫌竊取公司先進的2奈米製程工藝機密，並將其洩漏給東京電子。台積電向台灣檢控署提起訴訟，台灣高等檢控署以違反《商業機密法》和《國家安全法》的罪名起訴東京電子和台積電的工程師。

7月，羅維仁從台積電退休，幾乎立即加入英特爾，據稱帶走了2奈米製程的機密資訊。台積電已對羅維仁提起訴訟，台灣檢方也啟動國家安全局的調查。當然，友好國家的公司也可能在不知情的情況下取得商業機密。台灣的法律架構與美國法律類似，鼓勵公司建立完善的內部合規機制，因為一旦商業機密落入公司手中，它們可能面臨刑事責任。

例如，對東京電子（TEL）的指控並非指控其盜竊，而是指控其在管理第三方資訊方面預防措施不足。針對這些指控，東京電子承諾加強內部合規，並解雇了涉事員工。

在此背景下，台灣加強商業機密保護法律工具的舉措，不僅保護了台灣的關鍵技術和經濟安全，也符合美國長期以來要求其貿易夥伴採取強有力的商業機密保護措施的利益。

美國貿易代表辦公室（USTR）在其年度智慧財產權特別301報告中，長期強調「貿易夥伴日益需要提供有效的商業機密保護和執行」。在過去的兩份報告中，美國貿易代表辦公室都對台灣加強其商業機密製度表示讚賞。然而，從更廣闊的視角來看，雖然商業機密保護是重要的經濟安全工具，但它不足以應對技術外流到台灣敵對國家的更廣泛挑戰。

美國國家安全局（NSA）國家核心技術清單的關鍵限制在於，它受商業機密保護而非出口管制條例的約束。即使涉及國家核心技術，商業機密也屬於私人權利。換言之，如果發生涉及國家安全的商業機密竊取事件，檢方可以展開調查；但如果公司出於私人商業利益而選擇不合作，案件將難以在法庭上得到證實。

台灣國安法修訂加強對商業機密保護，也正朝向正確方向。（歐新社）

台灣需要的是一套現代化、全面的出口管制體系，以阻止敏感技術流向敵對國家。台灣現行的出口管制體係依據《對外貿易法》及其自身的「戰略高科技商品」（SHTC）清單，與國家科技管制清單完全獨立。主要基於《瓦塞納爾安排》下的舊式出口管制模式，該模式旨在防止商品被轉移至受多邊制裁的國家。

台灣國安法修訂加強對商業機密保護 朝向正確方向

2022年未能充分加強出口管制體系，加劇了一些政策制定者和學者對台灣經濟安全機構過度依賴私部門的擔憂。但台北近期採取了一些措施，以配合美國的出口管制，例如將先進半導體設備和量子電腦列入「戰略性出口管制清單」，或禁止向華為和中芯國際出口。但台灣需要對其過時的出口管制體系進行更深層的改革，才能與美國及其夥伴國保持一致。

台灣2022年對《國家安全法》的修訂加強了對商業機密的保護，這是朝著正確方向邁出的重要一步。台積電竊取商業機密的案件並不能改變這樣一個事實：經濟安全依賴於強有力的、協調一致的管控措施，以防止對手在戰略技術競賽中取得領先地位。台灣需要美國和日本，反之亦然。穩健可靠的半導體供應鏈需要合作夥伴之間的強大商業合作。

