傳台積電2奈米投片量已飆至3奈米1.5倍 這3客戶搶下主要產能

〔編譯魏國金／台北報導〕科技新聞網站《wccftech》報導，台積電2奈米投片（tape-out）量已達3奈米製程的1.5倍，蘋果、高通與聯發科是主要客戶。分析師指出，台積電2奈米製程的空前需求，使台積電在人工智慧（AI）加速器市場上維持95%市占率。

報導說，今年下半年，台積電2奈米製程的量產晶片將上市。聯發科宣佈，已於去年完成其首款2奈米製程系統單晶片（SoC）的投片。如同這家台灣IC設計公司，一些其他客戶也排隊下單台積電新一代製程，最新消息指出，台積電2奈米製程的投片量已是3奈米製程的1.5倍，顯示其需求十分強勁。

知名半導體爆料人士@jukan05分享摩根大通的報告指出，台積電2奈米製程需求動能強勁，投片量是3奈米製程的1.5倍。拜2奈米時代來臨之賜，台積電預料在AI加速器市場，仍維持逾95%的市占率。即使是英特爾，也在其自家產品中增加採用台積電2奈米製程。英特爾近期才在拉斯維加斯舉行的消費性電子展（CES）上，首度展示採用其18A技術的Panther Lake Core Ultra系列3晶片。

報導說，由於AI狂潮，預定今年底，台積電2奈米製程晶圓的月產量將達14萬片，但這還不是最驚人的，台積電2奈米營收將在2026年第3季超越3奈米與5奈米製程的營收總和，這顯示2奈米技術的採用速度十分快速。

2024年台積電的最大客戶蘋果，據稱已拿下逾一半的初始產能，其中多數晶圓可能用於製造A20與A20 Pro晶片，相關晶片將驅動iPhone 18系列智慧手機。接著將用於M6晶片，該款晶片預料將被納入OLED MacBook Pro中。

報導說，蘋果、高通與聯發科有望在同一月發表其2奈米系統單晶片。不過，若蘋果取得逾一半台積電2奈米產能，高通與聯發科如何推出其首款2奈米晶片，令人好奇。台積電推出N2製程改良版N2P，這應可為客戶提供較高的中央處理器（CPU）頻率，以及充分的出貨量。

@jukan05分享的摩根士丹利分析指出，儘管台積電仍擁有最先進的代工製程技術，蘋果仍對其M系列處理器使用英特爾代工服務（IFS）的可能性進行評估，這或許符合其投資美國半導體供應鏈的計畫。該分析說，預期蘋果基於技術與成本考量，不會大量採用IFS的18A製程技術。

