中國盟友大崩盤！伊朗貨幣自由落體 恐成委內瑞拉2.0

伊朗局勢動盪，貨幣持續暴貶。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗局勢動盪，貨幣暴貶，本週黑市已喊到147萬里亞爾兌1美元。分析師指出，由於與以色列的衝突和貨幣暴跌，政權實力削弱，來自民眾和菁英階層的壓力已經將伊朗政權推向崩潰邊緣。有分析則預測，若伊朗行政、司法、立法和安全部門的首長「選擇犧牲哈米尼並與美國達成協議」，可能走向「委內瑞拉2.0」，領導層更迭而不導致政權崩潰。

《美聯社》10日報導，伊朗去年12月28日爆發示威遊行，並迅速蔓延至全國。抗議者對伊斯蘭共和國經濟的疲軟和貨幣崩潰日益不滿，紛紛走上街頭表達訴求。隨著每日抗議活動的規模不斷擴大，政府試圖控制局勢，已有數十人喪生，數千人被捕。最初，抗議活動主要集中在食品價格飆升和該國驚人的年通貨膨脹率等問題上，但現在抗議者也開始高喊反政府口號。

請繼續往下閱讀...

根據伊媒披露，伊朗里亞爾6日在非官方市場跌至歷史新低，黑市價格為147萬里亞爾兌1美元，里亞爾兌歐元同樣重挫，172萬里亞爾才能兌1歐元。

當局試圖平息民眾對物價飆升的憤怒，伊朗政府已表示，將把支持力度轉向家庭，旨在緩解低收入家庭在補貼制度取消後價格上漲帶來的影響。

報導說，伊朗經濟多年來遭受制裁和長期通貨膨脹的打擊，許多伊朗人在政治和經濟不確定時期，紛紛轉向硬通貨和黃金作為保護資產的手段。

中國與伊朗關係緊密。圖右為伊朗最高領袖哈米尼，左為中國領導人習近平。（歐新社資料照）

由於中國與伊朗之間的關係緊密，如今情勢持續動盪，各國持續緊盯局勢變化。《南華早報》10日指出，分析家認為，由於與以色列的衝突和貨幣暴跌，政權實力削弱，面臨徹底改革或崩潰的選擇。

日內瓦全球治理中心首席研究員薩貝特（Farzan Sabet）警告說，伊朗目前的狀況不妙，而且今年很可能會繼續惡化。薩貝特於12月29日（抗議爆發隔天）在社群媒體上表示，可預見的事件可能為進一步的外國干預、軍事行動、叛逃及抗議升級創造條件。

倫敦智庫 Bourse and Bazaar創辦人巴特曼格利吉（Esfandyar Batmanghelidj）也認為，伊朗正朝著某種根本政治變革邁進。他在社群媒體上發文強調，伊朗人民尋求的不是政治革命，而是社會革命，他們要求在享有政治權利的同時，也享有經濟機會和社會尊嚴。

分析人士稱，來自民眾和菁英階層的壓力已經將伊朗政權推到了崩潰的邊緣。以色列國防情報局前伊朗研究負責人西特里諾維奇（Dennis Citrinowicz）週五在社群媒體上發文表示，事件持續越久且越極端，政權內部發生劇烈變革的可能性就越大。

分析家阿福內（Ali Alfoneh）認為，伊朗可能走向「委內瑞拉2.0」，領導層更迭而不導致政權崩潰。他說，如果伊朗的集體領導層-包括行政、司法、立法和安全部門的首長，「選擇犧牲哈米尼並與美國達成協議」，這樣的安排可能會發生。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法