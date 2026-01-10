熬到晉升年薪200萬元 55歲經理看到薪資單後嚇傻問「哪裡搞錯？」恍然大悟了

日本只有6.2%的人（男性佔9.7%，女性佔1.6%）年收入達到1000萬日圓及以上，許多人將此視為高收入的里程碑。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據日本國稅局發布的《2024年私人企業工資調查》，在全年工作的5137萬名勞工階級中，僅有6.2%的人年收入超過1000萬日圓（台幣200萬元）。雖然「年收入過千萬日圓者」寥寥無幾，但似乎並非所有人都為此感到欣喜若狂。

日媒報導，一位55歲的上班族在晉升為經理並躋身「年收入1000萬日圓」行列後，仔細查看了自己的薪資單後，他疑惑道：「是不是哪裡搞錯了？」原來是因為稅收和社保繳費的增加，造成實領金額的減少。

請繼續往下閱讀...

根據日本國稅局發布的《2024年私人企業薪資調查》，日本人的平均年薪為477.5萬日圓。依企業規模劃分，員工人數在99人及以下的企業平均年薪為437.3萬日圓（台幣87萬元），而員工人數在5000人及以上的企業平均年薪為538.9萬日圓（台幣107萬元），企業規模不同，年薪差距超過100萬日圓（台幣20萬元）。

因此，只有6.2%的人（男性佔9.7%，女性佔1.6%）年收入達到1000萬日圓及以上，許多人將此視為高收入的里程碑。然而，年收入超過1000萬日圓並不一定意味著擁有更高的財務保障。許多人感覺實際到手的收入成長不如預期。造成這種情況的根本原因在於稅收結構，包括個人所得稅和居民稅。

中西辰巳（化名，55歲）是一名與妻子和女兒同住的上班族。他23歲加入一家製造公司，多年來一直擔任銷售代表。剛入職時，他的年薪在300萬日圓左右，但隨著經驗的積累，他的業績逐漸得到認可，30多歲時收入達到500萬日圓，40多歲時更是突破700萬日圓。今年，55歲的他終於晉升為部門經理，年薪超過1000萬日圓。

「我終於走到這一步了……」收到任命書時，他百感交集，彷彿所有的努力都得到了回報。然而，當他查看第一份薪資單時，卻不禁愣住了。「咦，就這些？」

晉升前，中西的年薪約為860萬日圓。晉升為經理後，他的年薪超過1000萬日圓，淨增加約140萬日圓。基於這一增長，中西預計：「140萬日圓除以12個月，每月大約增加12萬日圓。即使扣除10%的稅金和社保，我每月到手的收入大概也會增加10萬日圓左右。」

此前的加薪並沒有顯著改變他的實際到手收入，只是感覺「大部分增長都進了自己的口袋」。因此，他對這次晉升也抱持著同樣的看法。然而，實際上，年薪超過1000萬日圓意味著更高的稅率，增加的收入也需要支付更高的醫療保險和地方居民稅。

具體來說，雖然年收入1000萬日圓和860萬日圓之間的差距只有140萬日圓，但由於稅收和社保繳費的增加，可支配收入的差距卻高達約92萬日圓（約合每月7.7萬日圓）。

「不管怎麼說，這都太多了……」中西在升職前一直憧憬著年薪1000萬日圓，但現實與他想像中的差距讓他感到很不適應，於是他向公司的財務部門詢問。他說 「這根本說不通……這些數字對嗎？是不是哪裡出錯了？」負責人​​平靜地解釋道：「沒錯，這些數字是正確的。這筆錢是由於居民稅和社保繳費的增加造成的。」

中西先生以前很少考慮稅務問題。然而，當他的收入達到1000萬日圓，並仔細審視了自己的年收入後，他開始對稅負隨著收入增長而增加的現實感到沮喪。

他想知道是否有辦法減少稅收。專家指出，中西先生幾乎沒有採取任何節稅策略，並提出了一些具體的建議，例如利用iDeCo進行收入抵扣、透過家鄉稅捐贈來減稅，以及如果符合資格的話，可以考慮醫療費用抵扣。

中西先生深深地點了點頭認同了，看來他再次意識到，理解稅收和制度等全局因素的重要性，遠比僅僅關注數字本身重要得多。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法