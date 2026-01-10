台積電要小心？英特爾CEO陳立武曝正大力進軍 14A

英特爾執行長陳立武（左）近日除了會見美國總統川普外，也會晤商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）（右）。（圖取自Lip-Bu Tan x帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾正在大舉推進先進製程追趕台積電，近日美國總統川普在白宮會見英特爾執行長陳立武後，大力推崇英特爾近期推出的晶片，激勵英特爾9日飆漲10.8%。陳立武還稱，「我們將大力進軍 14A （1.4奈米）領域，我們將在 14A 晶片的良率和 IP 產品組合方面看到強勁的發展趨勢，並提供客戶最佳服務。」

英特爾5日在拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）發表用於筆電的新款AI晶片Panther Lake。這是第一個採用英特爾新一代18A製程（對標台積電2奈米）生產的產品。搭載該款新晶片的筆電自6日起開始接單，並於1月27日全球上市。

科技媒體《Tom's Hardware》9日指出，英特爾執行長陳立武也利用此次展會談及 14A製程技術，並向潛在客戶和投資者保證其開發進展順利。

陳立武說，我們將大力進軍 14A 晶片領域，敬請期待，我們將在 14A 晶片的良率和 IP 產品組合方面看到強勁的發展趨勢，從而更好地服務客戶。

報導說，英特爾的 14A 製程預計將於 2027 年實現量產，其製程設計套件 （PDK） 的早期版本將於今年年初交付給外部客戶。因此，英特爾對 14A 製程的樂觀態度令人欣喜。

此外，陳立武使用的「客戶」一詞可能表明英特爾至少有一個 14A 製程的「外部客戶」，這意味著英特爾代工廠將為英特爾產品以及至少另一個買家生產 14A 晶片。

報導提及，就18A製程而言，英特爾至今未能獲得任何一家需要大量訂單的大型外部客戶。雖然18A製程將由英特爾自身、微軟和美國國防部使用，但只有英特爾會消耗大量產品。對於14A製程，英特爾希望至少能再爭取到一家有大批量需求的外部客戶，因為這將確保英特爾能夠收回其在開發這種先進製程上的投資。

但這裡有個重大問題。英特爾目前的資本支出計畫並不包括為第三方客戶投資14A晶片產能。因此，即使英特爾從大客戶（例如蘋果、AMD、輝達或高通）那裡拿到訂單，它也必須投資建設額外的產能，這將推遲英特爾晶圓代工業務達到損益平衡點的時間。

