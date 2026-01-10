美500％懲罰性關稅醞釀風暴 這三大國被盯上

美國總統川普被曝已支持一項跨黨派對俄制裁法案，該法案擬授權白宮對繼續與俄羅斯能源部門進行交易的國家徵收最高達500%的懲罰性關稅，對象包括中國、印度和巴西。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普被曝已支持一項跨黨派對俄制裁法案，該法案擬授權白宮對繼續與俄羅斯能源部門進行交易的國家徵收最高達500%的懲罰性關稅，對象包括中國、印度和巴西。

儘管法案仍處於推動階段，但這一表態已在全球政治與市場層面引發高度關注。

美國共和黨參議員林賽·格雷厄姆（Lindsey Graham）表示，川普已爲其與民主黨參議員理查德·布盧門撒爾（Richard Blumenthal）共同起草的《制裁俄羅斯法案》（Sanctioning Russia Act）「開綠燈」，並稱雙方會面「非常有成效」。

根據該法案框架，川普將獲得更大權限，對與俄羅斯能源部門開展商業往來的國家實施關稅懲罰，最高稅率可達500%。

格雷厄姆稱，該法案意在懲罰「購買廉價俄羅斯石油、爲俄羅斯戰爭機器提供資金」的國家，並將其定義爲對白宮在烏克蘭問題談判中的重要槓桿。

印度外交部表示正「密切關注事態發展」，中國外交部則重申反對非法單邊制裁，強調中俄正常經貿與能源合作不應受到干擾。

對此，專家警告關稅作爲制裁「未經檢驗」，美國兌現成本高。美國國內也出現審慎聲音，曾在前政府財政部門參與對俄制裁的官員指出，以「關稅」作爲制裁形式是一種尚未經充分檢驗的工具，其關鍵風險在於執行成本高、反噬效應大。

