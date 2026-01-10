小心5種最常見訂房的陷阱 恐毀了你的假期

國度假預訂房間出現錯誤，你可能會蒙受經濟損失，或在最後一刻匆忙尋找其他住宿地點。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕如果出國度假預訂房間出現錯誤，你可能會蒙受經濟損失，或在最後一刻匆忙尋找其他住宿地點。英媒《Which？》報導五大住宿詐騙手段，包括從虛假房源到重複預訂，並提出因應的方法。

1.您的訂房不存在

想像一下，你興沖沖地來到預訂的度假屋，卻發現它根本不存在。數百名Booking.com用戶反映他們遇到了這種情況。許多人不僅無處可去，而且有些人甚至在退款方面也舉步維艱，儘管房源資訊是虛假的。你可能會認為透過知名品牌預訂可以保護你，但遺憾的是，詐騙訊息仍然會空包彈。

預訂前，請務必篩選「最新」評價，以便查看最新回饋。這樣您就能更容易發現其他客人是否曾經遇到類似問題。您也可以對房源資訊中包含的任何照片進行反向圖片搜尋。右鍵點選房源圖片，然後選擇「使用 Google Lens 搜尋圖片」。如果您發現同一張圖片被用於多個房源信息，則很可能是騙局。

2.住宿被重複預訂了

其他旅客到達房間或公寓後卻發現另一對情侶已經入住。這不僅令人尷尬，而且可能導致他們必須暫時緊急尋找其他住處。

重複預訂是指同一晚對同一間房間或單位進行多次預訂：當同一房源出現在多個平台上時，就會出現這種風險。 Booking.com表示，這種情況發生在房東沒有正確設定或同步預訂日曆時。

為了安心起見，建議您在入住前直接給房東發送電子郵件確認預訂。

3.被要求透過銀行轉帳付款

如果您是透過第三方網站（例如Airbnb或Vrbo）預訂的，這絕對是個危險信號。為了防止犯罪分子捲款潛逃，所有付款都由平台自行處理。但最令人信服的騙局之一是詐騙分子劫持了Booking.com自己的系統。一旦掌握了客人的聯絡方式和預訂詳情，他們就可以透過該平台發送虛假簡訊、電子郵件和訊息，這使得他們很難被發現。

通常情況下，簡訊會聲稱您的付款有問題，然後要求您「驗證」或「更新」您的銀行卡資訊。如果還有一絲疑慮，請直接打電話給飯店或房東，確認請求是否真實。

4.預訂已被取消，並以更高的價格重新上架

你提前很久就安排了住宿，結果預訂卻被取消了。被迫在短時間內尋找替代住處已經夠讓人惱火了，但如果你發現同一間房以更高的價格重新掛牌出售呢？

旅客抱怨說，當地舉辦大型體育賽事或娛樂活動導致需求激增時，這種情況經常發生。例如，一位Which? Travel的讀者透過Booking.com預訂了法國馬賽的一套公寓，準備觀看橄欖球世界杯，結果卻被取消，重新掛牌價高達4056英鎊，而他最初支付的價格僅為428英鎊。

Booking.com表示，其客服團隊會調查無故取消預訂的房源，並盡力為客戶尋找合適的替代方案，且不收取額外費用。該公司還表示，如果房源違反了其條款和條件，將會從網站上移除該房源。

5.被收取了你不該承擔責任的損失費用

想像一下，你回到家卻發現房東發來憤怒的訊息，要求你賠償熱水浴缸或地毯的損壞，而這些損壞在你到達時就已經存在了。兩位Which? Travel的讀者表示，當她們遇到這種情況時，不得不費心證明自己的清白。

Airbnb 和 Sykes Cottages等網站的條款和條件中都有相關條款，這意味著他們可以從您用於擔保預訂的信用卡中扣除約500英鎊，用於支付損壞賠償。

為了保護自己免受虛假索賠，請在發現任何破損時立即報告，並拍攝照片或影片（最好帶有時間紀錄），以證明損壞在您到達時已經發生。

