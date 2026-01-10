中國戰狼怕了？王毅突取消1訪問 索馬利蘭抬出以色列補刀嘲笑

中國外長王毅意外取消索馬利亞的訪問，據悉是安全考量。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕以色列外交承認索馬利蘭後，中國跳腳宣稱堅決反對，這並不影響以色列的態度，立刻派外長薩爾（Gideon Saar）訪問索馬利蘭。北京不甘示弱，外長王毅原定9日前往索馬利亞進行訪問，這是中國外長自1980年代以來首度訪問索馬利亞，未料，王毅竟突然取消行程。索馬利蘭在社群平台指出，幾天前以色列外長會晤索馬利蘭總統，並在首都輕鬆接待世界領袖，反觀另一個國家（索馬利亞）卻無法保證外交官安全，造成中國外長因安全考量取消訪問索馬利亞，「究竟誰才是真正的主權國家？」

《路透》披露，索馬利亞外交部週五（9日）表示，中國最高外交官推遲了原定對索馬利亞的歷史性訪問，此次訪問是旨在加強戰略貿易的非洲之行的一部分。

王毅訪問索馬利亞原本會是這是中國外交部長自1980年代以來的第一次，這次訪問計畫的時機備受矚目，時間就在以色列承認索馬利蘭為主權獨立國家之後。索馬里亞原本期盼王毅到訪能為該國帶來外交上的提振，如今落空。

至於王毅為何取消訪問？索馬利亞外交部官員告訴路透，推遲訪問的原因以及王毅訪問的未來行程安排將在稍後公佈。中國外交部未回應置評要求。

值得關注的是，王毅的非洲之行並未全部取消，只是略過索馬利亞，直接前往直接前往坦尚尼亞，繼續他的非洲之旅，預計王毅此行還將前往賴索托，整個非洲行程將於1月12日結束。

除了北京臨時取消行程外，報導還指出，本週華盛頓表示，由於索馬利亞與美國就世界糧食計畫署倉庫拆除一事存在爭議，美國將暫停向索馬利亞政府提供進一步援助，這使得索馬利亞與美國的關係也處於低潮。

索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi），接見來訪的以色列外交部長Gideon Saar（左）。（圖取自索馬利蘭總統府X帳號）

對於王毅突然取消前往索馬利亞，索馬利蘭在社群平台X直言，幾天前以色列外長抵達索馬利蘭首都Hargeisa，並會晤索馬利蘭總統，這場會晤公開、安全且充滿尊重，具有歷史意義。

然而，中國外交部長王毅卻以安全為由取消了原定的索馬利亞之行。一個國家（索馬里蘭）的首都能夠輕鬆接待世界各國領導人，而另一個國家（索馬利亞）卻無法保障高級外交官的安全。究竟誰才是真正的主權國家？

資料顯示，索馬利蘭位於非洲之角西北部，原為英國殖民地「英屬索馬利蘭」，1960年曾短暫獨立，但很快就與剛脫離義大利控制的「義屬索馬利亞」合併成立索馬利亞共和國。1991年在索馬利亞內戰爆發後，索馬利蘭片面宣布恢復獨立，自有憲法、議會、軍隊、貨幣與護照，但長期未獲國際承認。

此次以色列以「符合亞伯拉罕協議精神」為由予以承認，並計畫在農業、醫療、科技與經濟等領域深化合作。索馬利亞外交部隨即譴責是以色列對其主權的「蓄意攻擊」，強調索馬利蘭是「不可分割的一部分」。

分析家指出，以色列此舉具有明顯戰略考量。紅海局勢近年因葉門「青年運動」襲擊而緊張，該組織獲伊朗支持，多次針對以色列發動攻擊。以色列亟需在紅海沿岸建立可靠夥伴關係，以強化安全佈局，而索馬利蘭可控制亞丁灣，地位重要。

