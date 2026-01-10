台股震盪整理 逢低布局高階AI與先進製程受惠股

投信法人表示，台股呈現AI主導、多點輪動格局，高階AI供應鏈具最明確成長性。（圖為資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕投信機構表示，台股2026年開紅盤一舉上攻至3萬0593點歷史新高點，由於「波段漲多」，加上「籌碼趨於凌亂」，短線陷入震盪整理格局；但是，在紮實基本面的支撐下，台股回檔整理後，仍有續攻高的機會。

台股成交量在超越3萬點之際，爆出單日8000億以上的史上大量，不過，近期台股暴漲暴跌，操作不易。根據統計，2023年至2025年已經連續3年上漲，台股短線是否已經漲多過熱，是否趕緊踩煞車？

對此，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）魏永祥表示，就基本面分析，台灣受科技供應鏈帶動，景氣回升力道更為明確，十月景氣對策信號升至35分，出口、生產與設備需求保持強勢，領先指標連三月回升，換言之，整體來看，景氣動能持續改善。

其次，市場主軸仍在電子與AI供應鏈，伺服器需求延續成長，平台升級與水冷滲透率提升，ASIC放量、高階PCB與CCL需求同步受惠，使訂單能見度延伸至2026年，強化市場對2026年成長的期待，因此，投信機構，建議可逢低分批布局。

魏永祥指出，台股呈現AI主導、多點輪動格局，高階AI供應鏈具最明確成長性，是資金集中方向；整體而言，AI仍將扮演2026年投資主軸，在面臨盤勢回檔整理格局下，仍應擇優布局AI相關受惠股。

至於操作上，投信法人看好成長趨勢持續向上的產業，包括：一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、ODM廠商、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB/CCL、switch等；二、先進製程受惠股：設備、材料、廠務等。

