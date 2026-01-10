金飾價格飆升！網友發現一夜醒來 項鍊竟漲6.8萬

網友發現一知名珠寶品牌金項鍊，一晚上漲6.8萬元。（示意照）。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕香港珠寶品牌周生生（Chow Sang Sang）近期再度調整部分飾品價格，引起市場及消費者熱烈討論，近日有網友發現，周生生旗下熱門款式之一的珍珠四葉草系列金項鍊，在線上購物平台，價格一夜調升約1.5萬元（約新台幣6.8萬元），目前一條定價約13萬元（約新台幣61萬元），創下該系列新高。

根據《極目新聞》 報導，2026初頭，隨地緣因素影響，金價也不斷變動，價格浮動也讓消費者的心情如同作過山車般緊張，有網友分享自己是前幾年購入，也有網友後悔不及稱早知道就要先入手，看來，金價的起伏動盪，是

根據網站顯示，這件金項鍊原本價格約12萬元（約新台幣54萬元），調價後直接上漲至 13萬元（約新台幣61萬元），漲幅超過12%。若以一年多的時間來看，這條項鍊自早期價格起算，整體累計漲幅接近10萬元（約新台幣45萬元），讓不少已購買的消費者感嘆價差驚人。

官方客服回應稱，此次價格調整是因為成本、設計及專利等費用上升，再加上原物料價格波動所致，因此對部分產品進行了調價，值得注意的是，漲價的主要集中在黃金飾品與金鑲飾系列，尤其以克重較重的款式漲幅最為明顯。

