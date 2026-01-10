台灣2地入列！2026最佳旅遊目的地出爐

網路生活平台推薦2026年最佳旅遊目的地，台灣入列。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕網路生活平台推薦2026年最佳旅遊目的地，其中亞洲部分台灣入列，並指出台北是旅遊不二之選，此外，蘭嶼也是非常有特色的一個旅遊地點。

網路生活平台EverdayGlow報導2026年最佳旅遊目的地：必遊景點，其中在亞洲部分，文章先列出文化、歷史和現代探險的最佳城市，包括南韓首爾、日本京都，以及台灣台北。

文章指出，台灣台北是外國客旅遊的最佳去處，不僅友善、民主，還擁有世界一流的街頭美食、市內絕佳的健行路線，以及蓬勃發展的獨立音樂氛圍。

至於亞洲島嶼、海灘和熱帶度假勝地，報導推薦台灣的蘭嶼、馬爾地夫、菲律賓巴拉望省（Palawan），皆能成為2026年最佳旅行目的地榜單的有力競爭者。

文章介紹，台灣的蘭嶼是座火山島，主要居住原住民達悟（雅美）族。蘭嶼以精美的傳統獨木舟和獨特的地下屋聞名，不僅文化底蘊豐厚、景色壯麗，是旅遊者探索台灣原住民文化與自然美景的絕佳去處。

