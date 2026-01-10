不演了！向石油公司推銷開採計畫 川普：委內瑞拉已開張營業

美國總統川普。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）美東時間週五向化石燃料企業傳遞了一個訊息，他表示委內瑞拉現已「開張營業」。川普表示，未來將大規模開採委國資源，以造福美國、石油公司，並為委內瑞拉人保留「部分」資金。

根據《衛報》報導《/a>，在白宮舉行的一場記者會上，川普與包括雪佛龍（Chevron）、艾克森美孚（ExxonMobil）和康菲石油（ConocoPhillips）在內的十多家石油公司執行長會面。他再次強調，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）被捕，為美國石油公司提供了前所未有的開採機會。

在簡短的發言中，石油高層們表達了在美國政府保證下重建委內瑞拉石油基礎設施的意願。這是許多高層自馬杜羅被捕以來首次發表的公開聲明。

報導指出，委內瑞拉的石油儲量位居世界之冠。但過去二十年的歷史顯示，外國干預雖能影響一個國家的石油產量，但其結果往往好壞參半且不穩定。而川普敦促石油公司投資數十億美元，並承諾在委內瑞拉提供「絕對安全」保障

儘管委內瑞拉的石油工業在 90 年代末和 2000 年代初經歷過繁榮，但當時的總統查維茲（Hugo Chávez）在 2000 年代中期重新加強了國家對該產業的控制。隨後的幾年裡，由於基礎設施老化和投資枯竭，該國的石油產量大幅下降。

「我們即將開採出的石油數量，將是世人罕見的，」川普週五強調，美國將從能源價格下降中獲益。「委內瑞拉將會變得非常成功，而美國人民將成為巨大的受益者。」

