凱基投信董事長丁紹曾頻接「客訴」 催生首檔「不配息再投入」台股ETF

凱基投信董事長丁紹曾日前透露，他不斷被周圍高淨值客戶「投訴」，問他市場上為什麼沒有「不配息」的台股ETF？（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕「高配息」ETF當道，根據統計，至2025年底掛牌的71檔主、被動台股ETF，全數具備配息機制，找不到一檔沒配息的台股ETF。凱基投信董事長丁紹曾透露，他周圍超過6成的高淨值投資人，「不認同」過去幾年投信只發配息型ETF的做法，其中不乏金融業高層、資深會計師、中小企業主，丁紹曾自嘲，他這些客戶不斷跟他投訴、被｢唸」了數年「為什麼沒有不配息的台股ETF？」，不少高淨值投資人極端的作法，更是讓他驚訝。

丁紹曾說，他個人參與一個假日讀書會，成員都是各行業的專業人士，偶然一次在會中談及ETF投資，竟發現多達3、4成的成員，無論持有數十張或數百張台股ETF，都會在除息前，「不計漲跌」的一口氣將所有的持股賣出，隔天再買回，「就是不想領配息」；另外有3成成員心中雖然也想做，卻因工作忙碌而無法進行，這些投資人都是「高淨值客群」。

請繼續往下閱讀...

這些高淨值客群不認同ETF配息的另一個原因，更讓丁紹曾驚訝，因為他們認為，自己投資台積電、聯發科獲得配息，代表公司營運佳、持有的是「好公司」，但投資ETF的配息，是從各投資標的收到的股利再配出，被這些投資人認為是「退回」投資金額，與投資個股收到的配息「意義不同」。

凱基投信日前宣布，將自1月14日起，募集全台首檔「不配息」台股ETF凱基TOP50（009816），丁紹曾說，他被周圍的高淨值客戶「唸了好幾年」，要他發一檔「不配息」的台股ETF，他「從善如流」、終於達成任務，可以「鬆一口氣了」。

凱基投信總經理張慈恩指出，凱基投信會在此時發行「不配息再投入」台股ETF，前提是「看好台灣市場」的長線10至20年的走勢，因為看好長線「拉回就是買點」，如果不看好「拉回就要跑」，在長線投資的過程中，善用「複利的力量」，不斷的將收益再投入讓「錢滾錢」，才能將獲利「最大化」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法