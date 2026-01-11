公告土地現值出爐》 今年全國公告現值調幅 近5年最低

2026年全國公告土地現值出爐，較去年調漲1.9%、為近5年調幅最低的年度。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕2026年全國公告土地現值出爐，較去年調漲1.9%、為近5年調幅最低的年度，各縣市中，僅有台北市調降0.31%，且是近8年首見，反觀金門縣、較去年調漲5.37%，為各縣市漲幅之最。

至於，自2016年以後，從三年調整一次改為兩年調一次的公告地價，今年全國調漲5.24%，為2018年、近5次調整中，漲幅第二高，其中新北市、金門縣漲幅更超過10%，另外，桃園市、新竹縣等兩縣市漲幅則逾7%。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，公告土地現值在每年1月1日更新，代表官方認定新的一年的市場地價，主要是作為土增稅、契稅、遺產稅、贈與稅等移轉增值及房地合一稅的減項稅基，可反映中、長期的地價變化趨勢。

對比疫情以來，公告現值漲幅確實為波段新低，房市趨緩態勢底定。今年台北市公告現值為跌勢，即便微幅下跌但已為2018以來新低，甚至對比2025年上漲約5.24%，冷熱體感落差最大。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，公告土調漲後雖然會提高房產交易、贈與的稅負成本，而公告地價調漲則影響到每年需繳納地價稅。由於全國各縣市普遍提高稅基的緣故，今年起無論民眾有沒有賣房，交易稅與持有稅均會變重。不過，出售房產的民眾，可利用房地合一稅扣除土地漲價總數額少繳一些稅。

公告地價上漲 拉高地價稅稅基

黃舒衛指出，公告地價是作為地價稅、地上權地租等持有稅的稅基，以目前地方的公共資本化、房地租金持續向上的趨勢來看，頗有與售價走勢脫鉤的現象。舉例來說，新北市環狀線、三鶯線、萬大樹林線，以及桃捷等各站在通車、聯開招商、TPASS等利多下，漲價動能仍強，不受景氣波及。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，公告現值會反映統計期間的房價反應到地價上，統計期間央行政策限縮房貸，多數區域房價止漲，甚至出現回檔，反映到地價自然沒有太多調升空間。

