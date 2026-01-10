台灣大動作出手全球關注！台積電機密外洩案外媒有「新看法」

台積電。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電近期針對前員工提出的兩起營業秘密竊取案件訴訟，牽涉到美國晶片大廠英特爾（Intel），以及日本半導體設備供應商東京威力科創（TEL），先前投資人認為，這些調查「對台灣來說觀感不佳」，但《外交家》雜誌對此分析，這些案件實際上反映的，是台積電依法保護自身智慧財產權的正當行為，同時也顯示台灣的營業秘密保護制度正在正常運作，對台灣來說並非「負面形象」。

《外交家》雜誌（The Diplomat）報導以「台積電的商業竊盜案對台灣來說並非『負面形象』」為題，指出不應過度分解讀台積電的法律訴訟：該公司只是在尋求保護其智慧財產權，而台灣的貿易竊盜保護制度也發揮了應有的作用。

報導指出，近期台積電與台灣檢方針對技術洩密部分進行一系列動作，引發了一些人疑惑，為什麼台灣會針對其兩個最親密的合作夥伴的公司。

目前台灣正與美國政府協商貿易協議，以爭取更有利的關稅條件。台積電也已承諾加碼在美國投資，以維持與美國總統川普的良好關係。在此背景下，對於可能讓英特爾這家被視為美國重振本土晶片製造的「國家隊」、且美國政府持股約一成的企業蒙上陰影，外界自然認為並不明智。《金融時報》先前引述1名美國投資人指出，這些調查「對台灣來說觀感不佳」，可能被解讀為削弱「美國振興晶片製造業的努力」。

然而，報導認為，台積電的這幾起營業機密洩露案件不應被過度解讀，這些行動實際上只是企業依法保護自身正當智慧財產權的作為，也顯示台灣的營業秘密保護制度正在正常運作，真正應該關注的，是更宏觀且更關鍵的問題：台灣必須更新出口管制體系，更全面應對敏感技術流向敵對勢力的風險，而不應僅仰賴美國的出口管制。

台灣致力於與盟友建立穩固的商業夥伴關係，以確保經濟韌性與供應鏈安全，這一承諾並未改變。在中國試圖從印刷電路板到成熟製程晶片掌控半導體供應鏈的背景下，一方面深化與盟友的整合，另一方面保護台灣的核心經濟優勢，對台灣的生存至關重要。

台積電洩密案，正是台灣2022年《國家安全法》修法後的首次實務測試案例。去年夏天，多名台積電現職與前職工程師，被指控竊取與2奈米先進製程相關的關鍵技術，並將其帶往東京威力科創。台積電隨即向檢調單位提出告訴，台灣高等檢察署也依《營業秘密法》與《國家安全法》對TEL與相關工程師提起訴訟。

同年7月，台積電高階主管羅唯仁退休後不久，便轉任英特爾，並被指控攜帶2奈米製程機密，台積電隨後對羅提起訴訟，台灣檢方也已啟動《國安法》調查。

來自友好國家的企業，當然可能在無意間接觸到營業秘密。台灣的法律架構與美國相似，透過設計責任機制，促使企業建立完善的內部合規制度，因為一旦未妥善管理第三方資訊，企業本身也可能承擔刑事責任，在這樣的脈絡下，台灣強化營業秘密保護的法律工具，不僅有助於保護關鍵技術與經濟安全，也符合美國長期以來對貿易夥伴的期待。

美國貿易代表署（USTR）在年度《301 條款》智慧財產權報告中，多次強調「貿易夥伴加強營業秘密保護與執法的迫切需求」，並在最近兩份報告中肯定台灣在這方面的進展。然而，從更宏觀的角度來看，營業秘密保護本身仍不足以因應技術外流至敵對勢力的結構性挑戰。

《國安法》所設立的「國家核心關鍵技術（NCCT）清單」的一大限制，在於其法律基礎仍屬於營業秘密保護，而非出口管制體系。即便涉及國家核心技術，營業秘密本質上仍屬於私人權利，這意味著檢察官在實務上必須仰賴權利人的配合，才能順利舉證與起訴。

報導認為，台灣真正需要的，是套現代化且完整的出口管制制度，以阻止敏感技術流向敵對國家。目前台灣依《貿易法》運作的出口管制制度，設有「戰略性高科技貨品（SHTC）」清單，且與NCCT清單完全分離，其設計仍主要沿用瓦聖納協議（Wassenaar Arrangement）的舊模式，核心目的在於防止物資流向遭多邊制裁的國家。

2022 年，蔡英文政府曾試圖更新出口管制架構，以因應與中國科技競爭的新形勢，並將「無形技術輸出」納入管制範圍。然而，在產業遊說等因素影響下，最終通過的修法妥協方案，僅將NCCT清單限縮於營業秘密保護。這種將國家核心技術清單附掛在智慧財產權法制下的作法，在全球並無先例，也造成公私利益錯置的問題。

其結果是，對於未列入出口管制清單的技術，台灣政府只能仰賴企業主動提出營業秘密訴訟，即便這可能與企業自身商業利益相衝突。2022年出口管制改革未竟其功，也加深部分政策制定者與學者對台灣經濟安全機構過度受制於私部門的疑慮。

近來，台灣已開始與美國出口管制接軌，包括將先進半導體設備與量子電腦納入 SHTC 清單，並禁止對華為與中芯國際（SMIC）出口。然而，台灣仍需要更深層次的制度改革，使出口管制全面與美國及其夥伴國家對齊。

總結來說，2022年《國安法》修法強化營業秘密保護，確實是朝正確方向邁出的一步，而台積電的營業秘密案件也不改變一個基本事實：經濟安全仰賴的是強而一致的管制體系，以防止敵對勢力在關鍵科技競賽中取得領先。

台灣需要美國與日本，美國與日本同樣需要台灣；而具韌性與可信賴的半導體供應鏈，唯有在夥伴之間建立穩固的商業合作基礎上，才能真正實現。

