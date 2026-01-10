Costco執行長親訪台灣！現身台中和台南分店 官方證實全說了

美式賣場好市多（Costco）持續擴大布局，近期在台灣動作頻頻。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）持續擴大布局，近期在台灣動作頻頻，Costco去年底證實，將開出台中第3家，全台第15家好市多分店，但仍需要內政部核可通過，而高雄店也即將搬家。如今有消息傳出，Costco執行長瓦克里斯（Ron Vachris）近期悄悄來台，並現身台中南屯店以及台南分店，引發外界猜測，是否親自來看地？對此，Costco官方也回應了，表示瓦克里斯這次訪台「僅是例行性訪查」。

台中市都委會去年底已通過台中精機廠遷廠都市計畫變更案，後續將依規提報內政部都委會續行審議，據台中市府新聞稿，該址極有可能成為Costco在台中的第3店。

台中市都發局也指出，台中精機舊廠原址土地面積約3.21公頃，位於大肚山科技走廊、鄰近台灣大道上未來捷運藍線B9、B10場站周邊，配合台中精機遷廠至精密機械二期 ，舊廠土地將轉型為產業專用區，活化舊廠區土地，回應市都委會要求變更之公益性，已大幅提高公共設施回饋比例，據申請單位表示，該址將爭取作為台中市第3家Costco賣場。

因此瓦克里斯這次來台灣，也引發外界猜測是否親自來看地，但Costco官方低調回應，表示「僅是例行性訪查」。

此外，瓦克里斯去年在最新財報電話會議有提到，2026會計年度已經安排好5家分店的遷址計劃，其中就有包含台灣的1家分店。Costco台灣區之後證實，是1997年台灣第一家店「高雄店」要搬家。

Costco表示，持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向，也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業，至於高雄店陪伴會員走過近28年，新址位於亞洲新灣區80期重劃區，確切開幕時程尚未定案。

