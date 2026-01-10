黃金最新目標價來了！「貴金屬們」本週超強漲幅曝光

週五（9日）黃金價格上漲。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人評估美國就業數據表現弱於預期，及更廣泛的政策與地緣政治不確定性，推升貴金屬需求，週五（9日）黃金價格上漲，而市場研究機構預計，今年金價有望衝上每盎司5000美元以上。

現貨黃金當日上漲約0.5%至每盎司4496.09美元，本週漲幅約3.9%。

美國2月交割的黃金期貨則上漲0.9%，至每盎司4500.90美元。

《路透》報導，美國12月非農就業人數僅增加5萬人，低於市場原本預期增加6萬人，而失業率降至4.4%，略優於預期的4.5%。

另一方面，投資人仍預期今年至少有兩次美國聯準會降息，此一利率前景有利於黃金等無息資產表現。

市場研究機構Metals Focus預測，受去美元化趨勢與地緣政治風險影響，黃金價格有機會在2026年衝上每盎司5000美元以上。

此外，美國最高法院在一項挑戰總統川普全球關稅合法性的重大案件上，原本預期週五可能做出裁決，但延後至1月14日公布，也增加市場不確定性。

其他貴金屬交易：

現貨白銀上漲約3.5%至每盎司79.56美元，並有望錄得約9.7%的本週漲幅。

現貨鉑金上漲約0.8% 至每盎司2284.50美元，本週上漲。

現貨鈀金上漲約1.6% 至每盎司1814.93美元，本週上漲。

