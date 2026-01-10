國際油價大漲！伊朗反政府示威升溫失控 供應警報響起

國際油價週五（9日）上漲 2%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受伊朗這個主要產油國內抗議活動升溫，以及俄羅斯在烏克蘭戰事中攻擊行動升級所引發的供給憂慮影響，國際油價週五（9日）上漲 2%。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 1.36 美元，漲幅 2.35%，收在每桶 59.12 美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨上漲 1.35 美元，漲幅 2.18%，收在每桶 63.34 美元。

兩大基準油價在週四皆大漲逾 3%，此前曾連續2個交易日下跌。就整週表現來看，布蘭特原油上漲約 4%，紐約期油則上漲約 3%。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）表示：「伊朗的反政府示威活動，讓市場高度緊繃。」隨著這個中東國家的社會動盪持續升溫，市場對伊朗原油產量可能遭受干擾的憂慮也隨之加劇。

盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品研究主管漢森（Ole Hansen）指出：「伊朗的抗議活動似乎正在累積動能，促使市場開始為供應中斷的風險提前定價。」

伊朗週四傳出全國性網路中斷的消息，抗議經濟困境的示威活動持續在首都德黑蘭、主要城市馬什哈德（Mashhad）、伊斯法罕（Isfahan）及全國其他地區蔓延。一項調查顯示，石油輸出國組織（OPEC）上月原油產量為每日 2840 萬桶，較 11 月修正後數據減少 10 萬桶，其中以伊朗與委內瑞拉的減產幅度最大。

俄烏戰爭擴散風險同樣加深市場對供應面的不安。俄羅斯軍方週五表示，已對烏克蘭目標發射高超音速「榛樹」（Oreshnik）飛彈。俄羅斯國防部指出，攻擊目標涵蓋支援烏克蘭軍工體系的能源基礎設施。

海通期貨指出，全球原油庫存水位仍持續攀升，供給過剩依舊是限制油價漲幅的核心因素。除非伊朗局勢進一步惡化，否則本波反彈空間有限，且難以長時間維持。

另一方面，白宮預計於週五下午與石油公司及大宗商品貿易商會晤，討論委內瑞拉原油出口交易相關安排。美國總統川普日前宣布，委國臨時政府同意由美國管理3000萬至5000萬桶原油的銷售後，川普政府官員表示，美方將無限期掌控委內瑞拉原油的銷售流程與相關收益。

Moomoo ANZ 市場策略師Tina Teng表示：「市場接下來幾天將高度關注，這批委內瑞拉庫存原油最終將如何出售與交付。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法