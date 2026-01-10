涉外流半導體業務機密資訊！台灣出身女課長被日本警方逮捕

千葉電視台報導，居住於橫濱市、台灣出身的55歲公司職員陳心彤，涉嫌違反日本的《不正競爭防止法》，遭到千葉縣警方逮捕。（圖擷取自Youtube/千葉ニュース（チバテレ））

〔財經頻道／綜合報導〕一名在日本半導體相關公司工作的台灣出身女子，因為涉嫌在離職前，透過電子郵件將公司客戶資料等資訊外洩給競爭對手公司，因此遭到日本警方逮捕。

根據千葉電視台報導，居住於橫濱市、台灣出身的55歲公司職員陳心彤，涉嫌違反日本的《不正競爭防止法》，遭到千葉縣警方逮捕。

千葉縣警方表示，陳心彤在 2024 年 7 月之前，任職於千葉縣內一家半導體相關公司，並擔任業務課長的職務。但她在即將離職之際，涉嫌將包含客戶資訊、產品作業內容等的電子檔案，寄送給日本國內的同業公司。

對此，陳心彤在接受警方調查時否認部分指控，辯稱「並未意識到以電子郵件寄送這些文件是不當行為」。

警方研判，陳心彤是為了讓收到信件的公司獲取利益，而外洩公司內部資訊，目前正針對事件動機與實際外洩內容進一步深入調查中。

