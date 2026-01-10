日本飯店客房內「神秘直立板」是什麼？業者親揭真實用途、用錯恐出事

燙褲機在日本飯店客房內很常見。（圖擷取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在飯店客房內，有時會看到一些平常不太熟悉的備品，讓人一時之間感到困惑。由於不清楚正確的使用方式，可能乾脆沒用，或是在不知情的情況下用錯方法。對此，日本媒體近期就整理了 3 項在社群上引發熱議的飯店備品，讓住客一次看懂它們的正確用途，包含燙褲機、行李架和快煮壺。

日媒《Hint-Pot》報導，神戶Annesso燦路都雅緻大飯店（ホテルサンルートソプラ神戸アネッサ）近日在介紹了一款常見於客房衣櫥內或牆邊、外型宛如直立長板的設備，其實它的真實身分是「燙褲機」。飯店方面還幽默地在社群中表示：「其實可能有很多人不知道吧？老實說，我也是在飯店工作之後才知道的。」並親自示範了正確的使用方式。

根據介紹，只要打開燙褲機，將褲子左右夾在半透明的壓燙片中，闔上壓燙板並啟動電源即可。透過熱度與壓力，就能讓褲子恢復筆挺、撫平皺摺。與熨斗不同的是，不需要手動燙整，只要夾好後開機即可，非常適合早晨趕時間整理儀容，或是前一晚先行設定。

一般約 15 至 30 分鐘即可完成燙褲動作。不過使用前仍應確認衣物材質及洗標上的熨燙標示，否則可能會對褲子造成損傷。

而位於大阪的飯店「Hotel it. osaka shinmachi」則介紹了常放在客房角落的「行李架」。對不清楚用途的人來說，這種物品看起來就像時尚的折疊椅，可能曾被拿來坐、或用來晾毛巾。但飯店特別指出，行李架的正確用途其實是「放置行李箱」。

透過行李架，就不必把行李放在地板上，避免包包沾染灰塵或髒污，同時高度剛好，能讓旅客站著就能輕鬆整理行李，收納與取物都更加便利。此外，近年來行李架也被視為防範床蝨的實用工具之一。

大阪的飯店「Hotel B Suites」則對「快煮壺」的錯誤使用方式提出嚴正警告。這是因為部分旅客會試圖直接用快煮壺煮泡麵，飯店人員直言：「請絕對不要這麼做！」並補充說明：「這樣不但會導致快煮壺故障，根本也是完全錯誤的使用方式。」

這是因為若在快煮壺內直接烹煮食物，食材與調味料容易殘留在壺內，造成故障風險；若留下油脂，更可能引發衛生問題。一旦設備無法使用，不僅對飯店造成困擾，也會影響下一位入住的旅客。

報導提到，飯店備品屬於所有住宿客人共用，若抱持「這樣應該沒關係吧」的心態使用，反而可能引發意想不到的麻煩。若對用途感到疑惑，主動向飯店人員確認，才是最安全、也最有禮貌的做法。

