UNIQLO羽絨哪件最暖？「極暖羽絨大衣」被日媒封為最強防寒款

UNIQLO是日本代表性的全球時尚品牌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕如果想用一件外套就搞定整個冬天，日本媒體指出，UNIQLO 的「極暖羽絨大衣」（ウルトラウォームダウンコート）可說是極具競爭力的首選。這款外套被評為 UNIQLO 系列中保暖度最高的款式之一，具備防潑水與防風機能，並在領口內側採用刷毛設計、袖口為羅紋收束，有效阻擋冷風灌入；加上可遮住臀部的長版剪裁，整體防寒性能出色，因而廣受好評。

日媒報導，極暖羽絨大衣目前在日本售價為19900日圓（約4055元新台幣），屬於源自歐洲市場的限定系列商品，外層採用具備防潑水與防風性能的材質，帽兜可透過抽繩調整貼合度，領口內側使用保暖刷毛材質，袖口則為羅紋設計，有效防止冷風侵入。腰部口袋可從上方或側邊置物，胸前另設有暖手口袋，實用性十足。

請繼續往下閱讀...

版型採用適度寬鬆的輪廓，衣長可遮住臀部，提升整體保暖效果。尺寸從 XS 至 4XL 皆有提供，其中 XS、XXL、3XL、4XL 僅於網路商店販售。這款羽絨大衣也被評為 UNIQLO 系列中保暖度最高的款式之一。

在消費者評價中，出現了大量正面回饋，包括：「這應該是 UNIQLO 最暖的一款，又是歐洲規格，果然很保暖。雖然有點重量，但完全不會造成負擔。」、「比想像中還暖。今天札幌最高溫都在零下，第一次穿出門，本來還帶了羽絨背心和圍巾，結果完全用不上，一點都不冷，真心感受到規格與CP值的強大。」、「這個價格能買到真的很滿意。如果是其他品牌，這種品質至少要 7、8 萬日圓（約1.4萬、1.6萬元新台幣），。」

「極暖羽絨大衣」被日本媒體點名是UNIQLO 系列中保暖度最高的款式之一。（圖擷取自UNIQLO官網）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法