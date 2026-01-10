美股收盤》英特爾漲近11％！大盤創新高 台積電ADR升1.77％

週五美股創下新高。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國發布最新就業報告，及晶片股提振下，美國股市週五創下新高，週線上漲。道瓊工業指數上漲237.96點、0.48%，標準普爾500指數上漲0.65%，那斯達克指數漲0.81%，費城半導體指數大漲2.73%，台積電ADR走升1.77%，收在323.63美元。

綜合外媒報導，美國12月就業報告顯示，上月非農業就業人數增加5萬人，低於專家先前預測的7.3萬人，仍顯示美國經濟正緩慢成長。失業率則小幅下降至4.4%，低於經濟學家先前預測的4.5%，市場認為這是經濟將好轉的訊號。

週五晶片股多上漲，博通勁揚3.79%，Alphabet上漲0.96%，Meta漲1.08%，不過輝達下跌0.1%，特斯拉漲幅達2.11%。而美國總統川普表示，他與晶片製造商英特爾執行長陳立武進行了一次「非常棒的會面」後，英特爾股價大漲10.80%。

道瓊工業指數上漲237.96點或0.48%，收49504.07點。

那斯達克指數上漲191.33點或0.81%，收23671.35點。

S&P 500指數上漲44.82點或0.65%，收6966.28點。

費城半導體指數上漲202.68點，或2.73%，收7638.78點。

