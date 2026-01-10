公地放領地價 政院核定79年公告土地現值加物價指數

行政院長卓榮泰昨（9）日核定放領地價，未來將以79年公告土地現值加計物價指數變動情形調整。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院已於114年11月27日決定重啟公地放領作業，行政院長卓榮泰昨（9）日核定放領地價，未來將以79年公告土地現值加計物價指數變動情形調整。

行政院表示，有關現行「國有耕地放領實施辦法」規定放領地價以79年之公告土地現值為計算標準，行政院政委陳金德於召集相關會議時，內政部考量距今已逾30年，為兼顧農民權益，故建議以79年迄今的物價指數變動情形予以合理調整，計算公式為：放領地價=79年公告土地現值×（公告放領前一個月消費者物價指數/79年當年度消費者物價指數）；為衡平信賴保護原則以及農民權益，卓揆即請行政院政委林明昕協處相關法律見解，並於昨日就此計算公式予以核定。

請繼續往下閱讀...

行政院強調，考量台拓地具有其形成歷史背景特殊性，故放領作業將以台拓地優先辦理，並以宜蘭縣大南澳地區台拓地先行試辦。內政部已於114年11月28日召開公地放領審議會第1次會議，審議通過宜蘭縣大南澳地區326筆國有土地放領，面積約64公頃。宜蘭縣政府將於近期公告並通知民眾申請承領，符合資格的農民可儘速向縣府申請。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法