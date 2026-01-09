新增就業與失業率皆放緩 分析師：美國進入無就業繁榮期

美國經濟進入「不招聘、不裁員」模式。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞工部勞工統計局（BLS）9日公布，上月新增5萬名非農就業人口，低於路透預期的6萬人，不過，失業率降至4.4%，低於預期的4.5%，該數據支持了聯準會（Fed）本月維持利率不變的立場。

BLS也將去年11月的新增非農就業人口，從先前公布的6.4萬人，下修至5.6萬人。2025年平均每月新增4.9萬人非農就業人口，相較2024年為16.8萬人。

這份受到密切關注的就業報告顯示，美國勞動市場仍陷入經濟學家與決策者所稱的「不招聘、不裁員」的模式。該報告也證實，美國的經濟處於「無就業擴張」（jobless expansion）狀態。去年第3季美國經濟成長與勞動生產力激增，部分原因在於人工智慧（AI）的支出熱潮。

一項包含找不到合適工作而停止求職的怯志者（discouraged worker）與兼職勞工的更全面失業率指標則降至8.4%，較11月下降0.3個百分點。勞動參與率則小幅降至62.4%。數據顯示，12月平均時薪月增0.3%，符合預期，年增3.8%。高於預期0.2個百分點。

B. Riley Wealth首席市場策略師霍根（Art Hogan）說，「這份就業報告好壞參半，我們持續看到企業招聘與裁員速度緩慢，但這份三個月來首度按時發布的報告，整體而言好消息多過壞消息」。

海軍聯邦信用合作社首席經濟學家隆恩（Heather Long）指出，2025年全年新增就業人口58.4萬人，是2003年非衰退期以來最糟的一年。他表示，「可以說2025年美國處於招聘衰退期，美國正經歷無就業繁榮，亦即成長強勁，但招聘則否，對華爾街而言，這是好消息，但對一般人而言，情況令人擔憂」。

路透報導，去年美國勞動市場的動能大幅流失，主因在於美國總統川普激進的貿易與移民政策，經濟學家說，這導致勞工需求與供應雙雙下滑。路透先前預測，12月失業率將放緩至4.5%。一些經濟學家表示，勞動供應不足防止了失業率大幅上升。

聯準會去年12月將基準利率下調0.25個百分點至3.5%至3.75%區間。官員表示，他們可能暫停進一步降低借貸成本，以便更佳掌握經濟走向。

