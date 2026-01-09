接軌新制強化資本 台銀人壽規劃再增資150億元

台銀人壽董事長張志宏（左）與總經理劉啟聖。（陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台銀人壽9日舉行新春記者會，董事長張志宏表示，為因應接軌保險監理新制後的資本需求，台銀人壽去年已完成增資新台幣140億元，今年度規劃再增資150億元，但相關預算目前仍待立法院審議通過。

張志宏指出，母公司台灣金控已於去年董事會通過增資案，並報請財政部同意，將於115年度預算中納編現金增資台銀人壽150億元。當時評估是以新台幣兌美元匯率29.5元為基礎計算，隨近期匯率貶回31元價位，資本壓力相對舒緩，但為避免出現極端市場情境，仍期盼預算能儘速獲得立法院支持。



隨保險業今年正式接軌ICS（新一代清償能力制度），張志宏表示，台銀人壽將以資本適足率125%為經營目標，CSM（合約服務邊際）至少增加50億元，全年初年度保費收入設定100億元目標。

在商品策略上，台銀人壽將著重改善資產負債幣別錯配問題，產品布局以美元保單為主。去年9月美國聯準會啟動降息循環後，美元固定利率型養老保險需求明顯回溫，台銀人壽順勢推出「美添固美元養老保險（定期給付型）」，主打一次繳費、十年期滿領回。

以40歲男性投保10.2萬美元保額為例，持有至期滿可領回資產增值約四成，投保首年即提供1.75倍壽險保障，產品訴求穩定收益與保障兼具，深受軍公教族群青睞。

