AI時代國家守門人！金盾獎20週年打造台灣數位安全第一防線

數位發展部林宜敬部長頒發大專校院組前三名獲獎隊伍。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在數位轉型與AI技術迅速發展的當下，資安早已從企業與政府的配套措施，躍升為維繫營運與國家安全的基石。

面對頻繁且具跨國性的網路攻擊，台灣急需具備即戰力的資安人才作為第一道防線，由數位發展部資通安全署主辦的第20屆「資安技能金盾獎」，正是台灣強化資安人才培育、守護國家關鍵基礎設施的重要推手。

第20屆「資安技能金盾獎」決賽今（9）日在臺北文創大樓盛大舉辦，由來自全台各地的46支頂尖隊伍共同角逐榮耀，並廣邀歷屆參賽者擴大辦理20週年紀念活動，藉由競賽與世代傳承，持續為台灣資安注入堅實的未來戰力。

今年賽事規模空前，吸引來自全台的菁英隊伍參與激戰，初賽共有220隊組隊參賽，創下歷屆新高，決賽透過搶旗攻防賽（CTF）模式，以「解謎」與情境實作題型設計，參賽隊伍需於有限時間內儘速破解任務以獲取高分。

決賽最終分別由國立陽明交通大學「BambooB33F」、桃園市立武陵高級中學及臺北市數位實驗高級中等學校聯隊「從缺」分別奪下大專校院組、國高中組冠軍，並由國家安全會議李育杰諮委、數位發展部林宜敬部長、國家科學及技術委員會陳炳宇副主委等人親臨現場為學生加油並頒發獎項。

今年是金盾獎邁入20週年的重要里程碑，數位發展部資通安全署表示，本屆金盾獎亮點為強化跨世代交流與回顧歷屆競賽成果，除首次由過往獲獎選手以「出題團隊」身分參與考題設計，從參賽者轉化為人才培育角色傳承實戰經驗，並擴大邀請決賽隊伍指導老師、昔日得獎隊伍代表及多位資安教育推動者與會，共同見證金盾20年的豐碩成果。

資安署進一步指出，因應政府與企業數位轉型之AI新時代，針對資安人才的需求將持續成長，金盾獎透過競賽機制的趣味化引導方式，可以有效吸引年輕學子深入瞭解資安專業技術領域，並增強寶貴的攻防實戰經驗。

數發部也將持續推動資安相關大型賽事，偕同各部會共同推動下一代資安人才培育，建立完善的資安學習環境，讓更多學生能因興趣啟蒙而投入政府機關與各領域產業資安，成為共同守護台灣資安的關鍵力量。

