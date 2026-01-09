彭博：中國最快本季放行輝達H200晶片 國企等4領域禁用

中國最快本季將放行H200晶片進口。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，中國政府計畫最快本季將批准輝達H200晶片部份進口，讓這家人工智慧（AI）晶片巨頭再度進入中國市場。

知情人士指出，中國官員準備允許本國公司為特定商業用途，採購輝達晶片。他們說，基於安全考量，H200晶片將禁止用於軍事、敏感的政府單位、關鍵基礎設施，以及國有企業。中國政府也對蘋果的裝置、美光的晶片等外國產品實施類似措施。

知情者補充，如果相關機構仍要求使用H200晶片，將逐案審查他們提出的申請。

儘管面臨限制，但中國政府的放行仍是輝達的一項重大勝利。中國是全球最大的半導體市場，輝達執行長黃仁勳曾表示，單單AI晶片領域，未來幾年就能創造500億美元的市場規模。

輝達2023年推出H200晶片，2024年開始向客戶出貨。該晶片為Hopper系列產品，僅次於Blackwell系列，落後即將上市的Rubin系列兩代。去年12月，美國政府以落後輝達Blackwell晶片18個月為由，解除H200出口中國的禁令。

知情者透露，阿里巴巴、字節跳動已私下通知輝達，各自有意下單採購逾20萬顆H200。這兩家公司，加上DeepSeek等知名中國新創公司正快速升級其模型，以與OpenAI及其他美國對手競爭。

除了軍事、政府機構等領域外，目前並不清楚北京將視哪些領域視為關鍵基礎設施。阿里巴巴、百度等民營企業為許多的國企與政府機構提供運算服務，如同微軟、亞馬遜服務美國諸多聯邦單位合作一樣。

輝達執行高層在本週於阿拉斯加舉行的消費性電子展（CES）上表示，中國客戶對H200的需求強勁，但該公司尚未就批准一事與中國政府直接溝通，也不知道北京何時放行。

