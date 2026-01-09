科技金童淪「記憶體乞丐」？外媒爆科技大廠赴韓搶貨慘況

記憶體價格飆漲，供貨短缺。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體價格一路狂飆還大缺貨，科技大廠搶貨搶到快崩潰。韓媒9日披露，記憶體主要供應商三星電子和SK海力士在與客戶的第一季談判中，要求價格比上一季調漲50%至60%。為了搶貨，美國大型科技公司長期入住韓國板橋（Pangyo）和平澤周邊的飯店，拼命「乞求」三星和 SK 海力士，情況嚴重到業界人士甚至稱他們為「記憶體乞丐」。

韓媒《Chosun》9日報導，半導體產業預測，自去年下半年開始的記憶體短缺將持續到今年底，價格也預計將持續上漲。

報導稱，記憶體主要供應商三星電子和SK海力士在與客戶的第一季談判中，要求供貨價格比上一季上漲50%至60%。一位半導體行業內部人士透露，即使價格大幅上漲，目前普遍的看法是趁價格還沒漲，趕緊多買點。

報導提及，近日，一些矽谷科技公司的半導體採購經理，長期入住韓國板橋（Pangyo）和平澤周邊的飯店，爭奪剩餘的記憶體庫存，情況嚴重到業界人士稱他們為「記憶體乞丐」。

報導說，DRAM的平均合約價格從去年1月的1.40美元（基於8GB DDR4）飆升至12月的9.30美元。這是7年4個月以來DRAM價格首次突破9美元大關。KB證券研究中心負責人金東元（音譯）表示，由於價格上漲，部分通用記憶體的營業利潤率預計將達到70%，DDR5的利潤率甚至可能超過HBM3E。今年，半導體公司的業績預計將取決於通用記憶體的表現。

