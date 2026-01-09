人力物料貴森森！台積電美國生產成本是台灣的2.4倍

研調指出，台積電美國亞利桑那廠的生產成本約是台灣廠的2.4倍。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國《BusinessKorea》8日報導，半導體市場分析與諮詢公司SemiAnalysis分析顯示，台積電在美國的半導體生產成本約是台灣的2.4倍，高昂的勞動成本與原物料採購價格是主要因素。

報導說，SemiAnalysis對台積電位於台灣台南科學園區的第18廠，以及美國亞利桑那州第21廠的生產成本進行比較。結果發現，該台灣廠採用5奈米製程的每片晶圓生產成本為6681美元（21萬台幣），而美國廠則為1萬6123美元（50.9萬台幣），美國廠的生產成本約台灣廠的2.4倍之多。

報導說，美國廠的高成本主要受到勞動成本、原物料採購價格以及折舊費用的影響。在美國生產半導體，每片晶圓的勞動成本與原物料採購價格約是台灣的2倍，設備折舊也約是台灣的4倍。

如果半導體銷售價格不變，台積電美國廠的毛利必然降低許多。在台灣，台積電每片晶圓的毛利高達62%，但美國廠僅8%，從半導體代工廠的角度來看，確保美國廠的生產利潤是一項挑戰。

報導說，這對在美國擴廠的韓國半導體業者意義重大。三星電子與SK海力士目前都在美國營運或建造新的半導體廠。在美國的生產成本預料也將較南韓高出許多，因此必須推出新策略，以提升獲利。

一名韓國業者表示，針對在美國生產的半導體採取不同的定價策略，或許是可行的方式。他補充，「由於美國在地生產是為了回應地緣政治的不確定性，因此補貼與其他支持的極大化至關重要」。

