Gogolook去年營收登峰 看好今年獲利大幅成長

Gogolook管理層目標讓公司2026年的營收成長幅度優於產業平均，再創新高表現。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商Gogolook（6902）受惠於東南亞市場擴張與多元產品線佈局，去年12月業績創下同期新高，第四季營業額寫下單季新猷，進而帶動2025年營收登上歷年巔峰。管理層目標讓公司2026年的營收成長幅度優於產業平均，再創新高表現。

Gogolook去年12月營收1.02億元，月減0.4%、年增18.5%，第四季營收3億元，季增12.4%、年增21.5%，2025全年營收10.48億元、年增20.9%。管理層表示，去年第四季在行銷費用回歸常態與營收持續成長下，獲利將顯著增加，為2025年每股盈餘帶來加分作用。

請繼續往下閱讀...

展望2026年，Gogolook看好消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務同步擴張，並將以金融科技服務的成長動能最為強勁。而在跨越營運的關鍵規模（critical mass）之後，由於軟體業的高營運槓桿特性，營收成長所帶動的成本增幅相對有限，加上AI導入助攻效率，獲利可望隨之大幅提升。

Gogolook提到，旗下Whoscall持續拓展APP應用程式以外的訂閱管道，去年12 月開始擴大在遠傳電信（4904）獨家販售《Whoscall 進階版》，所有遠傳用戶得透過電信帳單訂閱《Whoscall 進階版》個人方案。此外，公司也持續投入AI防詐技術創新，並以靈活多元的策略積極拓展海外版圖，鎖定東南亞七億人口市場，同步佈局歐美地區，並持續深化與國際組織、各國政府和大型企業的合作。

企業端防詐服務方面，Gogolook預期海內外多項合作案可望陸續轉為營收，防詐情資解決方案 （ASI） 已在日本、新加坡、歐美市場落地應用，營收將持續擴大，而Watchmen商譽保護服務將更偏重代理商銷售模式在海內外推廣，以提升銷售效率。期待在守護更多消費者與企業的同時，發展穩健多元的營收來源。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法