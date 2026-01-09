凱基金2025年EPS1.74元 凱壽增提近60億外匯價格變動準備金

凱基金2025年稅後獲利300億元，每股盈餘1.74元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）今（9）日公布去年12月自結獲利，單月自結稅後獲利17.58億元，2025全年稅後獲利達300.13億元，每股盈餘1.74元；凱基金分析，因12月一次提列59.2億元的外匯價格變動準備金，導致影響獲利，若排除相關一次性影響因素，2025年獲利表現可說是歷年最佳。

凱基金控表示，凱基證券及凱基銀行2子公司，2025年聯手創造183.06億元獲利、年增16%。其中凱基銀行去年在放款擴張及利差走升支撐下，全年淨利息收益呈現雙位數成長；手續費收入也展現強勁動能，財富管理收入則連續第3年成長達20%以上，成為推升銀行獲利的重要驅動力。凱基銀行12月稅後獲利4.36億元，全年累計稅後獲利68.03億元、年成長逾2成。

證券業務方面，去年台股表現亮眼，12月加權指數再創新高，凱基證券包含經紀、財富管理、自營、衍生性商品、承銷等，皆展現穩健獲利貢獻。凱基證券12月稅後獲利12.26億元，全年累計獲利115.03億元，年增13%。

壽險方面，凱基人壽延續保單銷售動能，12月傳統型外幣保費創下年度單月新高，投資型保單持續熱銷，帶動當月新契約保費收入，年成長高達8成，累計全年度新契約保費年增率超過3成。

不過，依據「人身保險業責任準備金計提基礎調整」暫行措施規定，凱基人壽須於12月將全年稅前淨利的3成、約59.2億元，一次性增提至外匯價格變動準備金，以增強未來匯率波動的營運韌性，導致12月呈現虧損3.51億元，全年度獲利158.25億元。

