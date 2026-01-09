中信金2025年大賺806億再創新高 EPS首破4元大關

中信金2025年大賺806億。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）9日公告2025年12月份自結盈餘，12月份單月稅後盈餘62.68億元，累計全年合併稅後盈餘突破800億元、達806.19億元，較去年同期大增近1成，再創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）突破4元大關、達4.08元。

金控獲利再創新高，子公司獲利表現功不可沒，中信金控表示，子公司中國信託銀行12月份存放款業務穩健，財富管理銷售動能強勁，單月稅後獲利52.54億元。2025年放款部位擴大、淨利差持續拉升，加上財富管理業務動能強勁且刷卡消費金額突破兆元，淨利息及手續費收入均呈雙位數成長，累計全年稅後獲利572.98億元，年增16%，創下歷年新高。

子公司台灣人壽12月份依「人身保險業責任準備金計提基礎調整」函令，一次性增提當年度稅前獲利30%的外匯價格變動準備金，導致單月稅後虧損3.36億元。累計全年稅後獲利208.50億元，較2024年同期略減3%。

中信金分析，下半年臺灣及美國股市屢創新高，台灣人壽把握股市上揚機會，處分股票及私募基金實現資本利得，若排除一次性外價金提列的影響，整體獲利較2024年同期成長29%。保險業務方面，在分紅及投資型保單業績大幅成長的帶動下，2025年新契約保費較2024年同期成長55%。

