與中建交差點滅頂！宏都拉斯蝦農不忍了轟中國只買「這麼多」

宏都拉斯統計顯示，對中國出口的白蝦微乎其微。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯2023年受到北京金錢利誘，與台斷交後，重創白蝦產業。宏國水產養殖協會（Andah）統計，白蝦養殖場60%關門大吉，許多人失業。該協會近日曝光2025年白蝦出口數據，揭開中國去年採購量僅 75.3萬磅，價值239.8萬美元（約台幣7553萬），反觀台灣去年仍買了619.3萬磅，金額為1691.9萬美元（約台幣5.33億），以金額估算，台灣是中國的7倍。宏媒嘆，儘管中宏2023 年建交，宏國對中國的白蝦出口微乎其微。

宏媒報導，Andah的報告顯示，2025年白蝦出口量為 6891.5萬磅，高於 2024 年的 6368萬磅，增長 8.2%，2025年出口額為2.61億美元（約台幣82.2億），年增14%，仍低於與台斷交當年（2023年）的 2.65億美元（約台幣83.5億）。

Andah執行長阿馬多（Javier Amador）表示，2025 年的出口量遠低於 2023 年的 7860.3萬磅，主要是宏國與台灣斷絕外交關係，而台灣直到2023一直是宏國白蝦第一大買家。宏都拉斯政府於 2023 年與中國正式建交，但對中國的白蝦出口量微乎其微。

Andah也說明 2025 年白蝦出口改善的因素。首先是向歐盟（EU）的銷售額增加，2025年對歐盟白蝦出口量為 2632.8萬磅、價值 1.23億美元（約台幣38.7億）。另外，宏國白蝦對墨西哥出口反彈，2025年來到2619.3萬磅，出口額增至8370.7萬美元（約台幣26.3億）。

宏國白蝦第三大買家則是台灣，2025年對台出口量為619.3萬磅，價值1691.9萬美元；第4至第6大買家依序為，中美洲、美國及日本。至於中國則買了75.3萬磅，價值239.8萬美元。

隨著宏國大選變天，友台派的阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得總統大選，外界正聚焦台宏是否復交，宏國產業界也相當關注。

