陽明2025年營收年減26.55％ 看好1月有小旺季

陽明2025年營收年減26.55%，看好1月貨運市場。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕受惠遠歐、亞洲區間航線運費上揚，陽明（2609）2025年12月單月營收132.4億元，較11月營收增加5.26億元，增幅為4.14%，較去年同期營收減少40.09億元，減幅為23.24%。2025年全年營收1637.53億元，較去年同期營收2229.49億元，減少591.96億元，減幅為26.55%。

陽明說，短期航運市場表現，各航線市場如亞洲區間、亞洲往歐洲地中海美國等需求穩定，惟市場艙位供給充足，故運價相對持平，預期一月中旬後市場需求會進一步增加，反應農曆年前出貨小旺季。

請繼續往下閱讀...

陽明指出，2025年12月東南亞製造業活動持續擴張；中國、日本受惠於需求改善，重返擴張區間；美國及歐元區景氣仍持續低迷。中國積極推動經濟刺激措施以支撐長期成長、美國減稅法案及對企業的激勵措施、更穩定的貿易政策可望促進經濟成長，預期2026年全球經貿發展將展現韌性並溫和成長。然地緣政治風險升溫仍可能對全球經濟成長與貿易活動帶來壓力。

據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2025年供給成長為7.1%，需求成長為3.5%；2026年供給成長為3.7%，需求成長為2.5%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法