投信：台股半導體ETF 年初績效領先全市場

台股科技相關ETF股價表現脫穎而出。（資料來源：CMoney）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據CMoney統計，今年以來截至1/9止，台股主被動ETF在科技巨頭AI資本支出續增下，台股科技相關ETF股價表現脫穎而出，績效最好的前10檔ETF之中，前三名分別是「新光臺灣半導體30（00904）」、「台新臺灣IC設計（00947）」、「兆豐台灣晶圓製造（00913）」，報酬率分別有9.42%、8.49%、7.66%，且全都是半導體相關ETF。

投信法人表示，至於主動式台股ETF則漲勢暫歇，僅主動野村台灣50（00985A）、主動安聯台灣高息（00984A）績效表現不俗，仍有4%以上的水準表現。

請繼續往下閱讀...

2026年開市迄今，台股半導體被動ETF績效搶眼；分析師指出，主要著眼於今年AI不僅沒有泡沫化疑慮，同時，包括輝達執行長黃仁勳等科技巨頭們，宣布實體AI時代到來，加上下周台積電法說即將登場，輝達執行長黃仁勳率先透露「台積電2026年迎來顯著成長年」，激勵近期半導體股價及半導體ETF表現。

新光臺灣半導體30 （00904） ETF經理人詹佳峯表示，當全球進入實體AI階段，背後仍極需強大的台灣半導體供應鏈支撐相關基礎設施，所帶來的半導體產業結構性轉變極大。

詹佳峯指出，包括晶圓代工方面，先進製程、先進封裝技術將全面放量生產、成熟製程景氣回升重返成長軌道、矽晶圓、記憶體等超級周期啟動、及未來邊緣AI裝置成長驅動下，各企業ASIC自研晶片商機將更加百花齊放，一連串半導體產業成長前景，將是推動台灣半導體鏈進入未來黃金10年的成長引擎。

投信法人建議，投資人在年初之際，可以持續鎖定半導體ETF進行中長期配置，更有效率參與實體AI結構性成長潛力，鎖住台灣電子產業未來黃金10年的新商機、新機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法