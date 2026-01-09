群創認列Pioneer營收、12月破200億元 友達創9個月新高

群創併購Pioneer營收吃大補丸，12月衝上214億元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠群創光電（3481）去年12月完成併購日本影音大廠 Pioneer，相關營收開始正式認列，帶動單月營收表現明顯跳升。群創去年12月合併營收達214億元，創下2022年4月以來新高，月增25.18%、年增19.22%，併購效益初步顯現。

以季度來看，群創去年第四季合併營收為568億元，雖較前一季小幅減少1.82%，但年增5.74%；全年自結合併營收為2267億元，年增4.73%，維持溫和成長態勢。

請繼續往下閱讀...

群創董事長洪進揚日前指出，旗下車用事業CarUX在合併 Pioneer 之後，年營收規模可望擴大至千億元水準，並期許未來每年能維持約2成的成長動能，為公司中長期營運注入新動能。

友達光電（2409）今日也同步公布營收數字。友達去年12月自結合併營收為251.9億元，為9個月高點，月增4.8%、年增2.6%；第四季合併營收達701.4億元，季增0.3%、年增2.1%；2025年全年合併營收為2813.9億元，較2024年小幅成長0.4%。

友達預計於2月10日召開去年第四季法人說明會，屆時將公布完整年度財報，並對今年營運展望與產業趨勢進行進一步說明。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法