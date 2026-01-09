12月出口年增43.4％ 全年飆6407.5億美元創史上新高

財政部今公布去年12月出口624.8億美元、年增43.4%，連續26個月正成長。（歐新社）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布去年12月出口624.8億美元、為歷年單月次高，月減2.5%、年增43.4%，連續26個月成長，為史上第2長上升紀錄；第4季出口1881.1億美元、年增49.4%；累計去年出口6407.5億美元、首度突破6000億美元大關，年增34.9%。財政部表示，去年出口及進口規模同創新高，出超1571.4億美元也刷新紀錄，且對美出口占比高於中港為26年來首見，兩者差距4.3個百分點為32年最大。

12月進口則是430.4億美元、同為歷年單月次高，月減10.3%、年增14.9%；第4季進口1302.1億美元、年增24.3%；累計去年進口4836.1億美元、年增22.6%。出、進口相抵，12月出超194.3億美元、年增133.4億美元；累計去年出超1571.4億美元、首破突破1500億美元，年增765.6億美元。

財政部表示，12月出口再度令人驚艷，主要受惠於AI、高效能運算及雲端服務等應用商機維持強勁，帶動相關產品拉貨動能不減，12月出口年增43.4%；而隨著AI產業鏈國際分工運作及出口引申需求增加，進口年增14.9%；累計2025年出口6407.5億美元、進口4836.1 億美元，同步創下歷年最高，貿易出超1571.4億美元亦刷新紀錄。

主要貨品中，12月以資通與視聽產品、電子零組件為兩大引擎，各年增1.3倍及24.1%，合計年增65.5%，其餘貨類平均減少0.2%，其中塑橡膠及其製品出口下滑13.1%，主因市況不振及海外同業新產能持續開出，機械則受生產半導體設備等產品需求推升年增11%；2025年資通與視聽產品、電子零組件出口值雙創新高，併計成長53%，合計占總出口比重達7成4。

5大市場中，12月對美國出口年增1.3倍，已連續3個月增逾1倍，對歐洲出口值創單月最佳、年增54.5%，對日本、東協、中國與香港分別增26.2%、20.3%、11.3%；累計去年對5大市場出口同步上揚，對美國、東協各年增78%、35.6%，規模值齊創歷年新高，對中港增13.2%。影響所及，對美出口比重提升至30.9%，高於對中港占比26.6%，為26年來首見。

展望今年，財政部表示，大型雲端服務供應商積極擴充資本支出，各國加速推動主權AI與建置算力基礎設施，激勵相關硬體需求，加上我國半導體及資通訊供應鏈的競爭優勢，皆有助支撐出口成長動能，預估1月出口約581億到604億美元、年增50%~56%。不過，美國關稅政策仍具不確定性，地緣政治風險潛存，持續牽制總體經濟擴張力道，國際機構普遍預測全球貿易量成長將趨緩。

